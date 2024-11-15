Влада невизнаної Абхазії відкликала договір, через який почались протести

Влада невизнаної Абхазії відкликала угоду про інвестпроєкти. Раніше вона спричинила протести біля будівлі законодавчого органу.

Глава невизнаної Абхазії Аслан Бжанія, на тлі масових акцій проти угоди, заявив, що адміністрація президента готує документ для відкликання законопроєкту з парламенту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Яка ситуація в Абхазії

Законопроєкт передбачав ратифікацію угоди про інвестиційні проєкти Росії на території Абхазії. Рішення було прийнято з метою стабілізації ситуації в республіці.

З парламенту відкликають законопроєкт "Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Абхазія та Урядом Російської Федерації про здійснення російськими юридичними особами інвестиційних проєктів на території Республіки Абхазія".

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Москві уклали угоду, що надає великому російському бізнесу безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати проєкти в Абхазії, а також право володіння землею та майном. З 1 вересня Москва припинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, схвалення цієї угоди.