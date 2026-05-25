Купка людей, що вийшла в суботу на Майдан із расистськими плакатами, може бути російськими провокаторами, ідейними фашистами чи просто корисними ідіотами. І не важливо, що саме правда. Важливо, яку загрозу вони несуть. Про це пише Сергій Фурса.

Чому Росія хоче зірвати трудову міграцію в Україну?

Чому росіяни розганяють тему с трудовими мігрантами в Україні? При тому, що самі росіяни активно "закуповують індусів оптом". Це як з антивакцинацією. Росіяни активно поширюють по світу антивакцинаторські ідеї, але при цьому намагалися масово провести вакцинацію свого населення під час пандемії коронавірусу.

Це не про розбіжності. Це про план. Росіяни хочуть послабити Україну. Довгостроково. Саме тому роздмухують тему з мігрантами.

По-перше, це дозволяє зробити ще один розлом в суспільстві. Цю тему вони активно поширюють в Європі, створюючи мільйони фейків про "страшних мігрантів". Досвід є. Успішний досвід. І вже купа популістів в Європі наблизились до влади завдяки такій російській пропаганді.

По-друге, росіяни зривають європейську інтеграцію. Бо якщо в Україні будуть домінувати такі лозунги як в суботу на Майдані, то ніхто Україну в ЄС не візьме. А Україна без ЄС немає майбутнього.

По-третє, Росія працює на випередження. Росіяни чудово розуміють, що Україна не може бути успішною без трудових мігрантів. Бідною – може. Бідною країною, яка вимирає – також може. І це для росіян Україна мрії. Країна, населення якої постійно скорочується і яка не здатна забезпечити своїм громадянам хоч якісь соціальні стандарти. А коли у вас на трьох пенсіонерів буде один працівник – то ви ніколи не зможете забезпечити жодних соціальних стандартів.

Не кажучи вже про те, що захопити країну із населенням у 15 мільйонів набагато легше, ніж країну з населеннями в 40 мільйонів.

Тому пріоритет для росіян – зірвати трудову міграцію в Україну. Або зробити її максимально хаотичною.

Тому зараз Україною і шириться хвиля фейків про індусів. Хоч ніяких індусів ще немає. Заляканий маленький українець бачить таких звичних ромів і йому відразу ввижаються мільйони індусів.

Чому Україні потрібні трудові мігранти?

Чому ми нікуди не дінемось без трудових мігрантів? Ключове – трудових. Це в Німеччину вони можуть їхати за соціалкою. А в Україні яка соціалка? До нас можуть їхати тільки працювати.

То чому вони нам потрібні більше, ніж ми їм? Бо трудовий мігрант може обирати. Між Україною, Польщею, Чехією чи Росією. А от в Україні вже є брак людей, які можуть працювати. Згідно з нашою демографією, цей брак буде тільки зростати. Тому у мігранта є вибір. А от у нас вибору немає – ми приречені на ключову боротьбу за ресурси 21 століття. Боротьбу за людину, яка працює.

Чи можуть роботи і штучний інтелект замінити людей, які працюють? Ні. По-перше, дуже цікаво подивитись, як лінгвістична модель ШІ зробить вам ремонт. А, по-друге, це ілюзія, що зараз раптом виникне величезне безробіття, і люди не будуть потрібні. За останні кілька сотень років кожен раз були такі страхи на тлі технологічних проривів.

Ще сотні років тому у Великій Британії луддити ламали станки, бо боялись, що у людей не буде роботи. Нещодавно у нас створили Інтернет. До цього комп'ютер. До цього ще щось. Так, кожен раз це зменшувало певні професії. Але виникали інші. Чому раптом зараз буде інакше?

Брак людей нікуди не зникне при появі штучного інтелекту. Особливо людей, які платять податки. Тому ми будемо потребувати мігрантів. Особливо на тлі демографічної катастрофи. Просто немає іншого варіанту.

І так, українці не будуть зараз народжувати по 3 – 5 дітей. Просто не будуть.

І так, більшість з тих, хто поїхав, зараз не повернуться. Навіть якщо зроблять ідеальні реформи. Якщо Україна зараз робитиме все правильно, то поточну Польщу доженемо років за 40. Жодні реформи не зможуть стати фактором масового повернення людей. Хтось, звісно, повернеться. Але зовсім не тому, що для цього в Україні щось зроблять.

Окремо поговоримо про дегенеративну маніпулятивну тезу: "Українці воюють не для того, щоб…". Війна проти Росії виникла через бажання Росії знищити Україну як націю, щоб не існувало української держави. Аби цього не сталося, українці вимушені бути у війську. От чому воюють українці.

Чи будуть, чи ні в українській державі поряд з українцями жити представники інших націй – не предмет цієї війни, але необхідна умова, щоб держава збереглась після війни. Як би це парадоксально не звучало, але міграція – це продовження війни за виживання держави.

До речі, не ясно, в чому проблема, якщо поряд з білим слов'янином буде жити представник іншого етносу. Головне, щоб вони жили в правовій українській державі.

І так, зверхність українців щодо інших етносів недоречна і тупа. Бо потім ті самі расисти дивуються, а чому в Польщі інші шовіністи атакують українців. І не бачать тут зв'язку. Не бачать, що ненавидіти індусів в Україні і ненавидіти українців у Польщі – це те саме.

Росіяни знають куди бити. І ці меседжі точніші, ніж російські ракети. Дуже нерозумно допомагати росіянам робити Україну слабшою. Ті, хто вийшов у суботу на Майдан під прапором величі білої нації, хто поширює страшилки про індусів – допомагають росіянам. Вони як навідники для російських ракет. Просто це не настільки очевидний злочин.