Дуже небезпечно в час війни, – Маломуж розкрив, як можна було запобігти "картонковим протестам"

Перестановки в уряді, а саме відставка міністра оборони Михайла Федорова, спричинили протести в містах України. Проте цю ситуацію можна було попередити і уникнути невдоволення частини українців.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив генерал армії Микола Маломуж, наголосивши на тому, що потрібно проводити заздалегідь величезну роботу, щоб уникнути протиріч. Йдеться про протести, які виникли на тлі відставки Михайла Федорова з посади глави Міноборони.

Як мала діяти владна структура?

Маломуж зазначив, що на його думку, на протести вийшли, люди, частина з яких взагалі не в темі конфлікту.

Частина молодих людей 16, 18, 19 років просто гуляла. Вони знають, що таке війна? Які перспективи використання інновації в Збройних Силах? Який навал сьогодні йде на конкретних напрямках або в стратегічному форматі? Який ресурс має Росія? Зовсім не знають. А вийшли, тому що був величезний інформаційний посил і були залучені всі інноваційні методи гуртування людей,

– зауважив генерал армії.

Водночас він відзначив, що ситуацію, яка склалася в період війни, потрібно було спокійно оцінити і запобігти їй. Йдеться про конфлікт, який існував між міністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом Олександром Сирським. Маломуж вважає, що президент мав бути в курсі цієї ситуації та розв'язати всі проблеми, які існували.

Однак якщо вже так склалися обставини, протести, на думку генерала армії, не є способом вирішення проблем, навіть попри благі наміри, які мають їхні учасники.

"Потрібен діалог з суспільством. Президент має взяти ініціативу і врегулювати цю ситуацію. Необхідні публічні зустрічі із Федоровим, із Сирським, щоб дійти консенсусу. Я не підтримую жодну сторону цього конфлікту, але й я проти протестів. Це дуже небезпечно в час війни, підриває наші позиції і дає ворогу ще один привід говорити про те, що наше суспільство роз'єднане", – підкреслив він.

Микола Маломуж пояснив передумови виникнення протестів через відставку Федорова: дивіться відео

Водночас в Росії – це привід, як відзначив генерал армії, для радості, адже Володимиру Путіну доповідають про те, що в Україні починаються ледве не "бунти", і ці настрої підігріваються по різних напрямках.

Росія трактує ці події для свого суспільства як перемогу. Мовляв, в Україні відбуваються ті самі протиріччя, за які борються росіяни, а українці вже між собою ведуть війну. І сьогодні проводиться системна пропаганда, як в Україні, так і в Росії,

– впевнений Микола Маломуж.

Він зауважив, що у період війни уповноважені особи мають проводити зважену, толерантну заміну, зокрема в уряді, яка б не викликала суперечностей. А перед тим як це здійснити, необхідно прорахувати всі наслідки цієї ротації. Це – професійна, ефективна робота перших осіб держави. Також важливо інформувати суспільство про всі ці кроки, адже це є ознакою демократичного устрою.

Нагадаємо, що в Україні з 16 липня тривають протести через відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова. Також протестувальники вимагають відставки головкома Олександра Сирського та повернення Федорова у крісло глави Міноборони.

Стало відомо, що президент України відправив його у відставку через конфлікт, який виник між Сирським та Федоровим.