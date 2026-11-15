У Португалії десятки тисяч людей вийшли на протести через стрімке подорожчання житла

У суботу, 14 листопада, у Португалії відбулися масштабні демонстрації проти стрімкого зростання вартості житла. Акції охопили понад 30 міст і селищ країни, а до них долучилися люди різного віку.

Про це повідомляє АР.

Чому португальці вийшли на вулиці?

Десятки тисяч людей взяли участь у протестах під гаслом "Ми не дозволимо їм вкрасти наше право на житло".

Марші відбулися більш ніж у 30 містах і селищах по всій країні. До демонстрацій долучилися як підлітки, так і пенсіонери. У Лісабоні протест супроводжували барабани, музика та скандування. Учасники несли великі транспаранти й прапори.

Масштабні марші в Португалії / АР

Активісти закликають владу встановити верхні межі зростання орендної плати, посилити юридичний захист орендарів від виселення та збільшити пропозицію доступного житла.

Причиною невдоволення стали стрімкі темпи зростання цін на нерухомість, які значно випереджають збільшення доходів населення.

За даними Євростату, у період із 2015 до 2025 року Португалія продемонструвала найбільше в Євросоюзі зростання співвідношення вартості житла до доходів – на 61%. Для порівняння, у Нідерландах цей показник становив 34%.

Водночас суттєво подорожчала й оренда. За даними португальського уряду, з 2020 року орендні ставки в країні зросли на 68%.

У яких країнах ще нещодавно були протести?