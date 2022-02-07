Протести дальнобійників у Канаді: в Оттаві запровадили надзвичайний стан

7 лютого 2022 , 04:00
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Джерело:

CBC

У столиці Канади вже десять днів тривають масштабні протести дальнобійників. Вони почалися в столиці Оттаві, бо водіям не сподобалося, що у них вимагають COVID-сертифікати.

Тепер вимоги розширилися, учасників більше. Місцева влада та поліція заявили, що мають замало ресурсів для врегулювання ситуації. Тож в Оттаві довелося вводити надзвичайний стан.

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Десять днів протесту дальнобійників в Оттаві: яка зараз ситуація

Від 6 лютого у столиці Канади Оттаві оголосили режим надзвичайного стану (state of emergency). На такий крок влада пішла через антикарантинні протести.

Річ у тім, що до міста чи не з усієї країни з'їхалися дальнобійники – вони заблокували багато вулиць, і майже постійно сигналять, створюючи вражаючий рівень шуму.

Вимога у людей, які сидять там вже 10 днів, головно одна – скасувати обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Утім, її не мають наміру виконувати. Навпаки, місцева поліція пообіцяла штрафувати кожного, хто надаватиме учасникам протестів будь-яку "матеріальну допомогу" (наприклад, постачатиме пальне).

Щодо запровадження режиму НС – тут не всі однозначно: частина чиновників вважають, що це нічого не дасть, інші переконані, що так можна буде оперативніше реагувати на загрози. Протестувальники ж запевнили, що завершувати акцію не збираються та обмеження влади якось обійдуть.

Протести дальнобійників у Канаді: коли та чому почалися

  • Протести спалахнули у Канаді наприкінці січня.
  • Декілька сотень вантажівок зайняли центр Оттави.
  • Водії-транскордонники (які їздять до США) вимагали скасування обов'язкової вакцинації для себе.
  • Акцію назвали "Конвой Свободи".
  • Місцева поліція вже заявила, що не має ресурсів для самостійного врегулювання ситуації.


Перекриті кілька важливих міських артерій, автомобілі постійно гудять / Фото Radio-Canada

Так дальнобійники в Оттаві блокують вулиці: відео з міста

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Автор: Олесь Друкач