Протести дальнобійників у Канаді: в Оттаві запровадили надзвичайний стан

У столиці Канади вже десять днів тривають масштабні протести дальнобійників. Вони почалися в столиці Оттаві, бо водіям не сподобалося, що у них вимагають COVID-сертифікати.

Тепер вимоги розширилися, учасників більше. Місцева влада та поліція заявили, що мають замало ресурсів для врегулювання ситуації. Тож в Оттаві довелося вводити надзвичайний стан.

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Десять днів протесту дальнобійників в Оттаві: яка зараз ситуація

Від 6 лютого у столиці Канади Оттаві оголосили режим надзвичайного стану (state of emergency). На такий крок влада пішла через антикарантинні протести.

Річ у тім, що до міста чи не з усієї країни з'їхалися дальнобійники – вони заблокували багато вулиць, і майже постійно сигналять, створюючи вражаючий рівень шуму.

Вимога у людей, які сидять там вже 10 днів, головно одна – скасувати обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Утім, її не мають наміру виконувати. Навпаки, місцева поліція пообіцяла штрафувати кожного, хто надаватиме учасникам протестів будь-яку "матеріальну допомогу" (наприклад, постачатиме пальне).

Щодо запровадження режиму НС – тут не всі однозначно: частина чиновників вважають, що це нічого не дасть, інші переконані, що так можна буде оперативніше реагувати на загрози. Протестувальники ж запевнили, що завершувати акцію не збираються та обмеження влади якось обійдуть.

Протести дальнобійників у Канаді: коли та чому почалися

Протести спалахнули у Канаді наприкінці січня.

Декілька сотень вантажівок зайняли центр Оттави.

зайняли центр Оттави. Водії-транскордонники (які їздять до США) вимагали скасування обов'язкової вакцинації для себе.

Акцію назвали "Конвой Свободи".

Місцева поліція вже заявила, що не має ресурсів для самостійного врегулювання ситуації.



Перекриті кілька важливих міських артерій, автомобілі постійно гудять / Фото Radio-Canada

Так дальнобійники в Оттаві блокують вулиці: відео з міста

Тим часом в Україні:

Наприкінці січня мітингували ФОПи під Верховною Радою – проти касових апаратів.

А на початку лютого через скандал навколо Могилянки протестували студенти.

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