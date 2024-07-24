Бунт в окупованому Донецьку: місцеві перекрили дорогу та вимагають дати воду
Джерело:Центр національного спротиву
У Донецьку місцеві жителі вийшли на протест. Вони скаржаться через брак нормального водопостачання.
За понад 10 років окупації ставленники Кремля у Донецьку так і не спромоглися забезпечити базові людські потреби. Увесь цей час в тимчасово окупованому місті були проблеми з водопостачанням.
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У Донецьку люди вийшли на вулиці
У мережі поширили відео, на яких люди заблокували рух транспорту. Вони вимагають, аби тамтешня влада вирішила питання з браком води.
Що відбувається у Донецьку: дивіться відео
Ця ситуація показує, що Росія несе смерть, руїни та деградацію рівня життя на ТОТ. Лише Україна здатна врятувати своїх громадян, що стали заручниками в окупації,
– йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
Люди у Донецьку перекрили дороги: дивіться відео
Чому в Донецьку немає води
21 липня Центр національного спротиву повідомив, що мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв'язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили, й вода в Донецьку подається за графіками.
Тепер же, через відключення світла у Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці, і ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась.