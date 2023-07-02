Протестувальники напали на будинок мера французького міста: постраждали рідні міського голови

У Франції продовжується активна фаза протестів, пов'язаних з вбивством 17-річного підлітка поліцейськими. Так, бунтівники 2 червня атакували будинок мера міста Л'аї-ле-Роз.

Зокрема, протестувальники в'їхали в дім, коли там перебували члени родини міського голови. Внаслідок цього поранення отримали дружина та дитина мера.

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На будинок мера Л'аї-ле-Роз напали бунтівники

За попередніми даними, вночі 2 липня зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз – Вінсента Жанбруна. Це сталося тоді, коли міський голова французького міста був у своєму офісі

Протестувальники атакували дім мера одного з французьких міст: дивіться відео

Водночас його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї. Згодом, коли дружина мера з дітьми намагалася втекти, протестувальники у неї почали кидати фаєри.

Це була спроба вбивства через невимовне боягузтво,

– сказав мер.

Мер також наголосив, що таким чином протестувальники перетнули "черговий ганебний і жахливий рубіж". Згодом стало відомо, що автомобіль, яким протаранили будинок, евакуювали.

Авто протестувальників, що в'їхало в будинок евакуювали: дивіться відео

Макрон припустив, чому в країні відбуваються протести

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що однією з причин протестів є висока активність підлітків у соціальних мережах, а також комп'ютерні ігри. Зокрема він зазначив, що мітингувальники "отруєні відеоіграми" та намагаються повторити сюжети з них.

Він також додав, що "риторика ненависті" поширюється через соцмережі, такі як снепчат і тікток. Тому президент Франції запропонував підсилити контроль за інтернетом та посилити цензуру в соціальних мережах.

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