Протестувальники напали на будинок мера французького міста: постраждали рідні міського голови
Джерело:France 24
У Франції продовжується активна фаза протестів, пов'язаних з вбивством 17-річного підлітка поліцейськими. Так, бунтівники 2 червня атакували будинок мера міста Л'аї-ле-Роз.
Зокрема, протестувальники в'їхали в дім, коли там перебували члени родини міського голови. Внаслідок цього поранення отримали дружина та дитина мера.
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На будинок мера Л'аї-ле-Роз напали бунтівники
За попередніми даними, вночі 2 липня зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз – Вінсента Жанбруна. Це сталося тоді, коли міський голова французького міста був у своєму офісі
Протестувальники атакували дім мера одного з французьких міст: дивіться відео
Водночас його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї. Згодом, коли дружина мера з дітьми намагалася втекти, протестувальники у неї почали кидати фаєри.
Це була спроба вбивства через невимовне боягузтво,
– сказав мер.
Мер також наголосив, що таким чином протестувальники перетнули "черговий ганебний і жахливий рубіж". Згодом стало відомо, що автомобіль, яким протаранили будинок, евакуювали.
Авто протестувальників, що в'їхало в будинок евакуювали: дивіться відео
Макрон припустив, чому в країні відбуваються протести
Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що однією з причин протестів є висока активність підлітків у соціальних мережах, а також комп'ютерні ігри. Зокрема він зазначив, що мітингувальники "отруєні відеоіграми" та намагаються повторити сюжети з них.
Він також додав, що "риторика ненависті" поширюється через соцмережі, такі як снепчат і тікток. Тому президент Франції запропонував підсилити контроль за інтернетом та посилити цензуру в соціальних мережах.
Що відомо про протести у Франції
- Наприкінці червня 2023 року у Франції правоохоронці застрелили 17-річного підлітка Нахеля. Після цього в країні спалахнули масштабні протести.
- Французькі правоохоронці повідомляють, що за час протестів загалом зареєстрували понад 2 500 пожеж на дорогах. Крім цього, згоріло понад 1 300 автомобілів.
- Також у поліції Франції розповіли, що вночі 2 липня правоохоронці затримали ще приблизно 719 осіб, таким чином загальна кількість затриманих перевищила позначку у 2 тисячі.