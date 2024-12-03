Силовики жорстко затримували людей: у мережі показали, як минула п'ята ніч протестів у Тбілісі

У Грузії минула п'ята ніч протестів проти замороження процесу євроінтеграції до 2028 року. Силовики знову намагалися розігнати протестувальників водометами та сльозогінним газом.

Були також жорстокі затримання людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на грузинські ЗМІ та телеграм-канали.

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Як розганяють протести у Грузії

Силовики почали збиратися напередодні увечері на площі Свободи. Після цього розпочався жорстокий розгін протестувальників. Були поодинокі затримання.

Протести у Тбілісі тривають: дивіться відео

На ранок 3 грудня люди мітингували біля першого корпусу Тбіліського держуніверситету на проспекті Чавчавадзе, перемістившись з проспекту Руставелі. Там проти них поліція і спецпризначенці застосували водомет. Це змусило покинути протестувальників проспект.

Протестувальники переміщали барикади між проспектами: дивіться відео

Уже ближче до ранку активізувалися затримання. Загалом мітингувальників переслідували на дистанції майже 4 кілометри. Окрім того, силовики побили та затримали десятки людей у переповненому вестибюлі тбіліського метро.

Протест розтягнувся на декілька кілометрів: дивіться відео

З людьми, кажуть, поводилися нелюдяно: багатьох жорстоко побили, деякі потрапили до лікарень.

Ми відвідали 156 осіб, і 124 з них стверджують, що зазнали насильства і нелюдського поводження, а це майже 80%. Це дуже тривожна цифра: якщо подивитися на динаміку, зокрема з попередніх демонстрацій, швидкими темпами збільшується кількість громадян, які стверджують, що з боку поліції було перевищення сили. Тому я ще раз закликаю поліцію не виходити за рамки встановлених законом норм і застосовувати проти громадян тільки законну силу,

— заявив грузинський омбудсмен Леван Іоселіані.

Протестувальники відбивалися від силовиків феєрверками: дивіться відео

Більшість арештованих звинувачують у непокорі вимогам поліції, словесних образах або інших діях. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт строком до 15 діб.