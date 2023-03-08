У Грузії протестувальники штурмують парламент, силовики перейшли до жорстких дій

Час, який грузинські протестувальники давали парламенту на виконання умов, вийшов. Тож активісти перейшли до обіцяних дій та почали брати в облогу парламент.

Лідер грузинської опозиції Георгій Вашадзе закликав протестувальників оточити будівлю парламенту.

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Які вимоги ставили протестувальники

Опозиційний політик Георгій Вашадзе 8 березня вимагав у парламенту Грузії відкликати законопроєкт про "іноагентів" та відпустити всіх затриманих. Він заявив, що якщо влада не виконає умови впродовж години, активістам доведеться "перейти до інших кроків".

Вимоги не виконано: активісти оточують парламент

Парламент не виконав вимоги протестувальників. Тому Георгій Вашадзе закликав активістів, які напередодні зібрались на площі, оточити парламент, проте діяти мирно і без насильства.

Влада стягнула на мітинг понад 200 поліцейських й наразі триває мобілізація спецназу. Силовики стоять із двох сторін від парламенту та на прилеглих вулицях, у бік площі Орбеліані.

Тим часом активісти оточили парламент, заблокували входи та намагаються зламати ворота будівлі. Також вони стукають по паркану та палять димові шашки.

Протестувальники ламають ворота: дивіться відео

Крім цього, протестувальники вже одягають на себе протигази. Вони вже мають гіркий досвід – напередодні на мітингу поліцейські застосували сльозогінний газ.



Протестувальники підготувалися / Georgia 24

Правоохоронці перейшли до жорсткого розгону

Протести почали набирати обертів. Правоохоронці застосували до активістів сльозогінний газ та водомети. Багато людей почали розбігатися від воріт, проте ті, хто залишилися, кидають у відповідь петарди, пляшки та яйця.

Біля парламенту пролунали звуки вибухів та пострілів. Протестувальники знесли загородження навколо будівлі, яке збудували правоохоронці.

Також деякі люди розбили кілька вікон парламенту. Тим часом влада підтягує додаткових силовиків. Згодом правоохоронці пустили в хід світло-шумові гранати.

Проти протестувальників використовують світло-шумові гранати: відео

Тим часом спецназ не може впоратися біля парламенту, тому виловлює людей на прилеглих вулицях. На площі Свободи зібралось багато силовиків, які мають при собі зброю.

У натовпі поранили дівчину: протестувальники розлючені

Правоохоронці почали стріляти в повітря. Активісти заявили, що одна дівчина з натовпу зазнала поранення. Активісти розлючені тим, що трапилось.

Постріли під час протестів у Грузії: дивіться відео