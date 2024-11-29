Кулеба заявив, що в Грузії розгортається "український сценарій" 2013 року

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Грузія в листопаді 2024 року є віддзеркаленням України в листопаді 2013 року. За його словами, влада Грузії веде вже знайому нам гру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитра Кулеби в соцмережі Х. За його словами, боротьба грузинів сьогодні – це більше, ніж вибір між проєвропейською чи проросійською позицією.

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Кулеба відреагував на протести в Грузії

Дмитро Кулеба заявив, що грузинський уряд прикривав свої повзучі поступки Росії обіцянками уникнути так званого "українського сценарію", маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

На жаль, те, що ми сьогодні спостерігаємо в Грузії, є саме українським сценарієм, але іншого роду. Грузія в листопаді 2024 року є дзеркалом України в листопаді 2013 року. Іванішвілі, як тоді Янукович, грає за тією ж самою схемою,

– написав дипломат.

Кулеба нагадав, що рівно 11 років тому в листопаді 2013 року в Україні почалася Революція Гідності, коли Янукович оголосив, що не підписуватиме Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало протести по всій країні.

За його словами, тоді українці повстали, не дозволивши забрати свою свободу, і їхня боротьба змінила хід історії.

Сьогоднішня картина для Грузії зрозуміла: спочатку відбирають свободу, потім починають бити, потім зникає процвітання, а потім вас поглинає Росія,

– наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що зараз на вулицях Тбілісі грузини борються за фундаментальне право жити вільно.

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.