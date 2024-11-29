Кулеба заявив, що в Грузії розгортається "український сценарій" 2013 року
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Грузія в листопаді 2024 року є віддзеркаленням України в листопаді 2013 року. За його словами, влада Грузії веде вже знайому нам гру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитра Кулеби в соцмережі Х. За його словами, боротьба грузинів сьогодні – це більше, ніж вибір між проєвропейською чи проросійською позицією.
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Кулеба відреагував на протести в Грузії
Дмитро Кулеба заявив, що грузинський уряд прикривав свої повзучі поступки Росії обіцянками уникнути так званого "українського сценарію", маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.
На жаль, те, що ми сьогодні спостерігаємо в Грузії, є саме українським сценарієм, але іншого роду. Грузія в листопаді 2024 року є дзеркалом України в листопаді 2013 року. Іванішвілі, як тоді Янукович, грає за тією ж самою схемою,
– написав дипломат.
Кулеба нагадав, що рівно 11 років тому в листопаді 2013 року в Україні почалася Революція Гідності, коли Янукович оголосив, що не підписуватиме Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало протести по всій країні.
За його словами, тоді українці повстали, не дозволивши забрати свою свободу, і їхня боротьба змінила хід історії.
Сьогоднішня картина для Грузії зрозуміла: спочатку відбирають свободу, потім починають бити, потім зникає процвітання, а потім вас поглинає Росія,
– наголосив Кулеба.
Він підкреслив, що зараз на вулицях Тбілісі грузини борються за фундаментальне право жити вільно.
Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.