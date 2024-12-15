Влада налаштована дуже радикально: протести в Грузії розгортаються з новою силою

У Грузії тривають масові протести проти влади. Люди кожного дня виходять на мітинги із вимогами.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник із Грузії Гіоргій Іналішвілі, зазначивши, що протести уже тривають 18 днів. Представники різних соціальних груп починають мітинги з самого ранку проти грузинської влади. Люди збираються не лише у столиці Грузії – Тбілісі, але й в інших містах.

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Грузини налаштовані рішуче

Гіоргій Іналішвілі підкреслив, що за час протестів кількість людей не зменшується, а навпаки, з кожним днем їх стає все більше. Грузини налаштовані на те, що вони боротимуться до кінця.

Вимоги дуже прості. Перше – звільнення всіх затриманих, мовиться про понад 400 людей. Друге – нові парламентські вибори,

– зауважив він.

За словами експерта-міжнародника, влада Грузії поки налаштована дуже радикально. Там не хочуть жодних перемовин, адже стверджують, що протестувальники є радикальною опозицією та начебто налаштовані проти держави.

Важливо! Грузинський політолог Гія Хухашвілі заявив, що силовики намагаються зламати протестний дух громадян, застосовуючи до мітингувальників жорстокі та незаконні методи. За його словами, затриманих, зокрема і неповнолітніх, жорстоко б'ють та залякують, погрожуючи зброєю. Хухашвілі додав, що дії влади все більше нагадують державний тероризм, спрямований проти грузинської молоді та загалом суспільства.