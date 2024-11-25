З наметами і генераторами: у Грузії люди всю ніч протестували під парламентом, вимагають виборів

У Грузії протестувальники провели всю ніч перед будівлею парламенту напередодні першого засідання нового скликання. Опозиція вимагає нових виборів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу". Грузинська опозиція не визнає результати виборів і планує бойкотувати роботу парламенту.

Дивіться також Тепер зарухалися в Абхазії: яку комбінацію хоче розіграти Росія щодо Грузії

Протест перед першим засіданням парламенту Грузії

Так, повідомляється, що тисячі людей прибули ходою до проспекту Руставелі, розмістивши там намети та генератори.

Силовики не перешкоджали протесту. МВС Грузії повідомило про затримання одного мітингувальника. Стверджується, що той напав на поліцейського. Водночас біля входів до парламенту посилили захист, встановивши додаткові загородження. Кількість силовиків також збільшилася.

Попри протести, партія "Грузинська мрія" провела перше засідання нового парламенту. Жоден з представників опозиції присутнім не був.

У ЗМІ повідомляють, що перед будівлею звучало звернення: "Раби Росії, просимо звільнити Грузію. Інакше проти вас буде вжито заходів, передбачених законом". Також протестувальники закидали яйцями будівлю парламенту.

Протестувальники скандують перед парламентом: дивіться відео

Зазначається, що під час інавгураційного засідання Шалву Папуашвілі залишили на посаді спікера. У парламенті створили одну фракцію – партії влади "Грузинська мрія", яка нараховує 80 членів. Її очільником стане Мамука Мдінарадзе. Крім того, під час першого засідання стало відомо імена деяких міністрів. Так, МЗС Грузії очолить Мака Бочорішвілі, Мін'юст очолить Анрі Оханашвілі, Міністерство охорони навколишнього середовища та сільського господарства – Давид Сонгулашвілі.