У Грузії спецслужби лякають "кривавими провокаціями": президентка каже про "психологічний терор"

Грузини продовжують протестувати проти рішення заморозити євроінтеграцію країни. Тим часом Служба державної безпеки Грузії лякає їх "кривавими провокаціями".

Кажуть, що це нібито може статися до 14 грудня – дня виборів президента. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини-Грузія" та SOVA.

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Спецслужби Грузії лякають жертвами

У СДБ Грузії стверджують про плани "деструктивних сил" максимально загострити ситуацію в країні під час протестів "аж до людських жертв".

Організатори деструктивної та злочинної діяльності планують завадити виборчому процесу президента Грузії 14 грудня 2024 року. З цією метою організатори злочину розглядають можливість максимального загострення ситуації, для чого мають загинути 2 – 3 особи,

– кажуть там.

Загострення ситуації нібито може розпочатися у вівторок, 10 грудня, і тривати до п'ятниці, 13 грудня.

Цей план реалізовуватиметься, за словами СДБ, "місцевими суб'єктами за координації спецслужб зарубіжних країн", а відпрацьовуватимуть його за сценаріями "кольорових революцій".

А підтвердженням можливих заворушень є пошкодження камер зовнішнього спостереження людьми у масках.

Президентка Грузії відреагувала на заяву СДБ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що заява та залякування СДБ повинні бути розцінені як порушення прав людини. Вона назвала це психологічним терором проти населення країни.

"Заява СДБ має бути розглянута як порушення прав людини. Це прокручування якихось сценаріїв, до яких входять "трупи". Це психологічний терор громадян. У той час, коли на вулицях проходять мирні акції протесту, вчора ввечері (9 грудня – 24 Канал) добре було видно, що, коли немає "тітушок" та інших "акцій, що виявляють насильство", акції протесту проходять дуже мирно, і нічого такого не відбувається",– зауважила Зурабішвілі.