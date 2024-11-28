"Ви служите Росії чи Грузії": у Тбілісі сутички з поліцією, Зурабішвілі поговорила зі спецназом

Увечері 28 листопада на вулиці Тбілісі вийшли демонстранти, які обурені заморожуванням руху до ЄС. Тепер сталися перші сутички із поліцією.

24 Канал зібрав, що відомо про протести у Грузії. Опозиція зібралася біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту країни.

Дивіться також Грузія відмовилася від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року, – прем'єр

У Тбілісі сутички між протестувальниками та правоохоронцями

Біля парламенту поліція спробувала виштовхнути демонстрантів з боку вулиці Чичинадзе. Когось висмикували з натовпу, також застосували перцевий газ.

Кажуть, що спецзагони готуються до можливого розгону людей. Принаймні на сусідніх від парламенту вулицях збираються бійці, під'їжджає спецтехніка та водомети.

Мітингарі сперечаються з силовиками: дивіться відео

На одному з відео помітно, як поліція тягне демонстранта крізь натовп, але люди не дають його забрати.

Сутички під грузинським парламентом: дивіться відео

Людей багато – від 10 до 20 тисяч. Вони світять ліхтариками, свистять, махають прапорами ЄС. Дехто узяв каски, балаклави та маски.

Також на мітинг прийшла президентка Саломе Зурабішвілі. Вона пішла до площі Свободи, де розмістилися спецпризначенці, та запитала силовиків: "Ви служите Росії чи Грузії?"

Живий коридор за президенткою Грузії: дивіться відео

25 листопада протестувальники ночували під парламентом. Тоді мовилося тільки про одного затриманого, але кількість поліції зросла.