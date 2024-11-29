У Тбілісі тривають протести: силовики намагаються розігнати людей водометами

У Грузії тривають протести через перенесення переговорів про вступ до ЄС. Поліція намагається розігнати протестувальників водометами.

Протести тривають уже другий день. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ехо Кавказу".

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Поліція розганяє протестувальників водометами та перцевим газом

Люди виходять у різних містах Грузії. Зокрема, у Тбілісі акція протесту розгорнулася біля парламенту.

Грузини знову вийшли на протести: дивіться відео

Силовики ще раніше перекрили прохід до будівлі. Але мітингувальники не покидають спроб виламати бічні ворота на вході.

Протестувальники намагаються прорватися у парламент: дивіться відео

На кадрах видно, що деякі протестувальники запаслися масками та захисними окулярами.

Також відомо, що поліція почала застосовувати проти них водомети та перцевий газ.

Поліція розганяє мітингувальників водометами: дивіться відео

Силовики застосовують водомети проти мітингувальників: дивіться відео

Загалом на мітинг вийшли тисячі людей. Люди також скандують антиурядові гасла та називають спецпризначенців "росіянами".

На протести в Тбілісі вийшли тисячі людей: дивіться відео

Люди не злякалися силового розгону напередодні та знову прийшли до будівлі парламенту. Нагадаємо, що 28 листопада під час протестів в Тбілісі було багато затриманих і постраждалих.