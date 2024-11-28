У Грузії розпочалися мітинги через "замороження" руху в ЄС

У Тбілісі відбуваються акції протесту через відмову від євроінтеграції. Протестувальники зібралися біля офісу правлячої партії та парламенту.

Біля центрального офісу панівної партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту Грузії відбулися масові протести. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Эхо Кавказа".

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Чому грузини зібрались на мітинг біля парламенту

Причиною протестів стала заява прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який оголосив, що уряд Грузії відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

У Грузії проходять акції протесту / "Эхо Кавказа"

Опозиція вважає, що таке рішення є зрадою національних інтересів і порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення країни до європейської інтеграції. За їхніми словами, ці дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля щодо зближення з Європою.

Грузини вийшли на мітинг проти нової проросійської влади / "Эхо Кавказа"

Як проходили протести у Тбілісі: дивіться відео "Эхо Кавказа"

Зверніть увагу! Мітинг був організований через соціальні мережі. Тим часом президентка Саломе Зурабішвілі провела термінові консультації з дипломатами та опозицією, після чого виступила зі зверненням.

Опозиція Грузії вийшла на протест проти "Грузинської мрії" / "Эхо Кавказа"

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично заморожено через дії "Грузинської мрії". У Брюсселі та інших європейських столицях заявили, що не можуть підтримати відкриття переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, поки країна не скасує закони, які суперечать європейським цінностям і принципам.

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