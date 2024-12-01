Протести не стихають: у центрі Тбілісі після нічного розгону знову збираються люди

У Грузії тривають масштабні протести проти рішення уряду країни призупинити переговори щодо вступу до Євросоюзу. Зранку 1 грудня в центрі Тбілісі знову почали збиратися люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на грузинське видання Publika. Зазначається, що силовики застосовували проти людей водомети та жорстоко заарештували кількох громадян.

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У Тбілісі тривають масові протести

Ввечері 30 листопада поліція за допомогою спецзасобів кілька разів намагалася розігнати мітинг у центрі Тбілісі, проте частина громадян все ж залишилися. Використовуючи сили поліції, правоохоронці відтіснили учасників мітингу від проспекту Руставелі, звідки вони рушили на проспект Чавчавадзе через вулицю Мелікішвілі.

Також акція протесту продовжується поруч з Тбіліським державним університетом. За словами журналістів, біля будівлі зібралося багато молоді та студентів. Повідомляється, що протестувальники заблокували перехрестя.

Громадяни Грузії у соціальних мережах активно закликають долучатися до акцій протесту, адже після ночі на мітингу залишилося порівняно небагато людей.

У Тбілісі тривають масові протести / Фото: Publika

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади, оскільки "нелегітимний парламент" не може обрати нового президента. Вона підкреслила, що її мандат триватиме до обрання нового президента новим парламентом, і закликала до зустрічі з суспільством та політичними партіями.