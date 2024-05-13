Ситуація загострилася: на тлі посилення мітингів президентка Грузії виступила з важливою заявою

У Грузії не вщухають мітинги проти закону про "іноагентів". Ситуація лише загострюється, адже студенти оголошують страйки, а протестувальників розганяє спецназ, тому президентка Саломе Зурабішвілі виступила з важливою заявою.

У суботу, 11 травня, в Грузії також проходила багатотисячна акція проти скандального законопроєкту про "іноагентів". Скільки саме людей вийшло на площу Тбілісі – складно підрахувати. У ЗМІ писали про десятки тисяч протестувальників, які у ніч проти 13 травня знову вийшли на площу.

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Протести розганяли спецназівці

13 травня ситуація в Грузії загострилася. Так, протести проти закону про "іноагентів" почали розганяти силою. Зокрема, зранку спецпризначенці грузинського МВС почали силоміць розганяти протести, а учасників акцій – відтісняли від будівлі парламенту.

Як пишуть у ЗМІ, на проспекті Руставелі зібралися тисячі людей, які виступали проти закону про "іноагентів". Силовики почали відтісняти їх від входу в парламент, заявляючи, що вони заважатимуть депутатам від керівної партії "Грузинська мрія", яка у третьому читанні збирається розглянути закон про "іноагентів". Хоча акція й проходила мирно, втім представники МВС попередили, що будуть відтісняти протестувальників.

У мережі також опублікували кадри сутичок з протестувальниками.

Спецназ розганяє протестувальників: дивіться відео

Сутички біля парламенту Грузії: дивіться відео

Президентка Грузії зробила заяву на тлі загострення ситуації

Попри протести на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії за одну хвилину розглянули та підтримали закон про "іноагентів" у третьому читанні.

Увечері 12 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала партію "Грузинська мрія" відкласти дату набрання чинності закону про "іноагентів" до 1 листопада 2024 року. Так, вона пропонує зробити його чинним вже після парламентських виборів, проведення яких заплановане на 26 жовтня 2024 року.

Зурабішвілі також дала зрозуміти, що не погоджується з пропозиціями вносити поправки до скандального законопроєкту в рамках вето. Ба більше, президентка Грузії наголосила, що в жодному разі не вступить у гру, щоб "облагородити цей закон".

Цей закон – російський, методи нашого уряду – російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра – російська,

– заявила Зурабішвілі.

Чому спалахнули протести в Грузії Законопроєкт, автором якої є партія "Грузинська мрія", є калькою з російського закону про іноагентів. Цей закон у Росії став частиною репресивних заходів на шляху до тоталітарної держави. Мета закону про "іноагентів" – контролювати й стримувати діяльність іноземних неурядових організацій, які займаються громадянськими правами в Грузії. Закон намагалися ухвалити ще у березні 2023 року, однак тоді також спалахнули масштабні протести, а в ЄС натякнули, що такі дії поставлять хрест на євроінтеграції Грузії.

Студенти оголосили страйк

Студенти найбільших університетів Грузії також виступають проти скандального законопроєкту. Так, від 13 травня на знак протесту вони оголосили масштабний страйк.

До акції долучаться студенти з наступних вищих навчальних закладів:

Тбіліський держуніверситет імені Джавахішвілі,

Батумський держуніверситет імені Шота Руставелі,

Університет імені Григола Робакідзе,

Кавказький університет,

GIPA,

Alte University,

Держуніверситет Ілії,

Університет Грузії,

Georgian National University,

Академія мистецтв,

Аграрний університет,

Вільний університет.

До страйку планують долучитися й професори та викладачі Державного університету Ілії, GIPA і частина викладацького складу Тбіліського державного університету.