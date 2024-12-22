Зурабішвілі дала "Грузинській мрії" тиждень, щоб призначити дату нових парламентських виборів

У Грузії тривають протести проти призупинення переговорів щодо вступу країни до Євросоюзу до кінця 2028 року. На мітингу у неділю, 22 грудня, виступила президентка Саломе Зурабішвілі.

Вона наполягає на необхідності призначення нових парламентських виборів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ехо Кавказу".

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Зурабішвілі вимагає призначити нову дату виборів до 29 грудня

Зурабішвілі дала тиждень новообраній правлячій партії "Грузинська мрія" призначити нову дату голосування – вона має бути погоджена до 29 грудня. Саме цього дня спливає термін президентських повноважень ще чинної очільниці Грузії. Тоді ж запланована інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі, якого 14 грудня обрала колегія з 300 виборців, а не народ.

Чекаю відповіді, щоб усе було зрозуміло, завтра ввечері (23 грудня – 24 Канал) запишу повну промову з президентського палацу,

– сказала вона у мегафон, бо її виступ супроводжувався технічними проблемами із мікрофоном.

Промова Зурабішвілі супроводжувалася технічними проблемами: дивіться відео

Нагадаємо, що грузини та нинішня президентка країни вважають підсумки виборів сфальсифікованими. Протести там розпочалися ще наприкінці листопада.

Перед промовою Зурабішвілі 22 грудня декілька разів звучали гімни Грузії та Євросоюзу, а тисячі людей скандували "Саломі!". Тим часом на майдані Свободи знову з'явилися спецпризначенці, спецтехніка та водомети.

У Грузії тривають протести: дивіться відео