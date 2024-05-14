"Червоний рівень" небезпеки у Грузії: через ухвалення закон про "іноагентів" спалахнули протести

У Грузії остаточно ухвалили закон про "іноагентів". У країні тривають протести, поліція почала затримання.

Парламент Грузії вводить "червоний рівень" небезпеки. Будівлю повинні залишити всі співробітники, а на площі Свободи вишикувалися спецназ і водомети.

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Це пов'язано із ухваленим законом

Депутати, які проголосували за закон "Про іноземний вплив" покинули будівлю. Поліція почала точкові затримання активістів. Частині протестувальників вдалося прорвати лінію захисту поліції.

Міністерство внутрішніх справ офіційно попереджає мітингувальників про покарання за "непокору законним вимогам співробітників поліції" і готовність застосувати спецзасоби. У мережу потрапило відео, як протестувальники прориваються до будівлі парламенту.

Раніше через закон про "іноагентів" вже спалахували протести, однак парламент все одно ухвалив закон.

Протестувальник проривається до будівлі: дивитись відео

Парламент Грузії остаточно прийняв закон про "іноагентів"