"Я втратив ногу, боронячи Харків": учасники мітингу розповіли, чому виходять на акції

24 липня на третій день протестів проти фатичної ліквідації НАБУ та САП у Харкові прийшло близько 500 мітингарів. Серед них – молодь, діти, відомі люди міста та ветерани.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що люди різного віку та професій вийшли лише з однією метою. І все це попри постійні обстріли міста.

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Чому учасники мітингу виходять на акції?

За словами кореспондентки, учасники акції у Харкові прийшли з єдиним розумінням, для чого вони там, креативно підходячи до підписів на плакатах. Було цікаво спостерігати, як постійні міські активісти вперше бачили мітинг такого масштабу, де зібралось багато молоді.

Донька загиблого військового Аліса зазначила, що насамперед вона вийшла заради батька та майбутнього, яке він хотів для неї. Дівчина наголосила, що найсильніші, тобто захисники, зараз перебувають на передовій. Тому вийти і їх підтримати – це найменше, що можуть зробити цивільні українці.

Я втратив ногу, боронячи Харків на вулиці Шевченка. Там ми з побратимами вибивали російський спецназ. Пройшовши складне лікування, я повернувся на службу, але через ускладнення демобілізувався. Зараз я на акції, яку організувала молодь. Закликаю президента не розвивати цей фарс з законом щодо знищення антикорупційних інституцій,

– наголосив ветеран Дмитро.

До акції протесту у Харкові 24 липня також приєднався учасник гурту "Курган & Agregat" Євген Володченко, який напередодні мітингував у Києві, та вчителька початкових класів Валерія, яка підкреслила, що хоче кращого майбутнього для своїх учнів.

До слова, доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач висловив думку про те, що люди виходять на мітинги для діалогу, який має побудувати держава з громадянським суспільством та перестати нехтувати його вимогам.