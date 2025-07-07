В Ірані можуть початися нові масові заворушення: аналітики ISW пояснили, яка може бути причина

Іран переслідує меншини у країні за ймовірну нелояльність. Це може посилити антирежимні настрої та з часом може спричинити ще більше заворушень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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В Ірані можуть бути нові заворушення

В звіті ідеться, що від початку 12-денної війни з Ізраїлем у країні заарештували понад 700 осіб за звинуваченням у шпигунстві. Серед них були декілька людей, яких режим охарактеризував як "шпигунів Моссаду".

Британські медіа писали, що іранські "агенти розвідки" провели десятки скоординованих рейдів по всій країні, націлених на членів релігійної меншини Бахаї. У підсумку, було вилучено електронні пристрої, особисті речі та релігійні матеріали.

Вказується, що членів Бахаї часто звинувачують у шпигунстві та антирежимній діяльності.

Агресивне переслідування Іраном меншин за передбачувану нелояльність може не стати безпосереднім поштовхом до масштабних протестів, але воно сприятиме розчаруванню, яке може перерости в масові протести,

– ідеться в матеріалі ISW.

Нагадаємо, нещодавно аятола Хаменеї вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем.