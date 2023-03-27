Президент Ізраїлю терміново звернувся до прем'єра на тлі масових протестів

В Ізраїлі спалахнули масові протести через спроби уряду провести судову реформу. На тлі цього президент звернувся до прем'єра.

Іцхак Герцог закликав Біньяміна Нетаньяху терміново припинити процес прийняття закону про судову реформу

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"Безпека, економіка, суспільство – все під загрозою"

Президент Ізраїлю зазначив, що ввечері у країні спостерігали дуже важку картину. Через це він звертається до прем'єр-міністра, уряду та членів коаліції, зазначає, що "емоції важкі та болісні". Також додав, що людей охоплює глибока тривога.

Безпека, економіка, суспільство — все під загрозою. Погляди всього народу Ізраїлю звернені на вас. Заради єдності народу Ізраїлю, я закликаю вас негайно припинити прийняття закону. Я звертаюся до всіх партійних лідерів у Кнесеті, коаліції та опозиції як одного цілого: громадяни і нація понад усе, тому вчиніть відповідально та сміливо без подальших зволікань,

– наголосив Іцхак Герцог.

Очікується, що після масових протестів 26 березня Нетаньяху все ж таки може розглянути припинення судової реформи. За даними ізраїльських ЗМІ, прем'єр, ймовірно, звернеться до народу сьогодні у першій половині дня.

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Реакції колишніх і чинних топпосадовців Ізраїлю на протести

Міністр економіки Нір Баракат зазначив: "Підтримаю прем'єра в рішенні зупинитися і позначити новий курс. Реформа необхідна, і ми її проведемо, але не ціною громадянської війни".

Міністр у справах діаспори Аміхай Чіклі сказав: "Чесно кажучи, ми втратили напрямок. Ми повинні накреслити нову дорожню карту для відновлення законодавчого процесу, представити її громадськості та заздалегідь встановити правила гри".

Міністр культури і спорту Мікі Зоар заявив: "Судова реформа має бути призупинена, щоб дати людям можливість заспокоїтися, завершити цю реформу — з розумом і кращими поясненням. Мусимо дискутувати з опозицією щодо реформи, але якщо досягти домовленостей не вдасться — завершити її, для чого нас і обрали".

Відреагували і провідний рабин сіоністського руху Яаков Аріель та інші рабини Ізраїлю. Зокрема, наголосили: "Закликаємо уряд призупинити судову реформу до Дня незалежності, а опозицію до того часу також згорнути протести".

Генеральний інспектор поліції Ізраїлю Кобі Шабтай: "Поліція поважає право на протест і вважає його наріжним каменем демократичної країни, але не допустить заворушень".

Екскомандувач Військово-повітряних сил Ейтан Бен-Еліяху заявив, що Нетаньяху оголосив громадянську війну.

Експрем'єр-міністр Нафталі Беннет підкреслив, що Ізраїль перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли. Також він додав: "Закликаю всіх громадян Ізраїлю робити все, що в їхніх силах, але без насильства — кровопролиття неприпустиме".

Сотні тисяч людей вийшли на протести в Ізраїлі. Невдоволення викликали спроби уряду провести судову реформу. Масові заворушення почалися після того, як прем'єр вирішив звільнити міністра оборони за критику цієї реформи.Уряд Біньяміна Нетаньягу вирішив провести реформу, яка передбачає можливість скасування рішень Верховного суду голосуванням Кнесету, тобто парламенту. Цей крок уряд аргументує намаганням покласти край судовому свавіллю. Однак критики реформи переконують, що такі дії чинитимуть тиск на судову систему та підірвуть її незалежність загалом.