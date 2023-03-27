Суперечлива реформа: сотні тисяч людей в Ізраїлі вийшли на протести – виникли перші сутички

В Ізраїлі спалахнули масові протести на тлі спроб уряду Беньяміна Нетаньягу провести судову реформу, яка вже викликала шквал критики. Масові заворушення почалися після того, як прем'єр-міністр вирішив звільнити міністра оборони за критику цієї реформи.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант закликав уряд відмовитися від реформи судової системи, назвавши її небезпечною. Після цього Нетаньягу вирішив звільнити його з посади.

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Чому реформа викликає невдоволення

Уряд Беньяміна Нетаньягу вирішив провести реформу, яка передбачає можливість скасування рішень Верховного суду голосуванням Кнесету, тобто парламенту. Цей крок уряд аргументує намаганням покласти край судовому свавіллю.

Однак критики цієї реформи переконують, що такі дії чинитимуть тиск на судову систему та підірвуть її незалежність загалом.

Йоав Галлант є одним із противників реформи, який закликав Нетаньягу відмовитися від неї та навіть вийшов з лав провладної партії. Після цього прем'єр-міністр вирішив відправити Галланта у відставку, що викликало неабияке обурення серед громадян.

Сутички з поліцією та спроби штурму Кнесету: протести в Єрусалимі

Протести проти судової реформи охопили Тель-Авів та Єрусалим. Зокрема, у Тель-Авіві мітингувальники перекрили шосе та оголосили мітинг біля штабу армії.

Протести в Тель-Авіві: дивіться відео

У Єрусалимі мітингувальники вирішили протестувати біля будинку Нетаньягу. Між учасниками протесту та правоохоронцями виникли сутички.

Протести в Єрусалимі: дивіться відео

Проти мітингувальників під будинком Нетаньягу використовують водомети: дивіться відео

Профспілки університетів оголосили страйк, який розпочнеться уранці в понеділок. Водночас у поліції заявили, що право на протест є частиною демократичного суспільства, але правоохоронці не допустять порушення правопорядку. Уже є повідомлення про бійки поліції з мітингувальниками, однак даних про арешти немає.

До протестів проти реформи долучилися й політики. Зокрема, мери Кфар-Саби та Герцлії, голови обласних рад Верхньої Галілеї та Шаар-Ханегева, а також голова місцевої ради Зіхрон-Яаков оголосили голодування.

Нетаньягу може поступитися

Через кілька годин протесту поліція розігнала мітингувальників у Тель-Авіві. Щодо них застосували водомети, також працювала кінна поліція.

Попри масові заворушення конституційний комітет Кнесету зібрався для того, аби остаточно підтримати проєкт судової реформи і відправити на розгляд парламенту. Однак схвалення проєкту вирішили перенести.

Водночас ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Беньямін Нетаньягу розглядає можливість скасування судової реформи на тлі протестів у країні. Зараз тривають дискусії, однак ті ж ЗМІ стверджують, що у випадку скасування реформи у відставку погрожує піти міністр юстиції Ярів Левін.

Питання судової реформи зараз має різні погляди у владі Ізраїлю – одні представники влади закликають Нетаньягу зупинити її на тлі протестів, інші ж стверджують, що варто продовжувати.