У Коростені люди перекрили міжнародну трасу: бояться, що в них заберуть статус "чорнобильців"

Кабінет міністрів захотів змінити перелік населених пунктів, забруднених радіацією. Зокрема, йдеться про села в Коростенському районі на Житомирщині. Через можливе ухвалення відповідного рішення люди з цього регіону вирішили протестувати, побоюючись, що це може вплинути на соціальні виплати для них.

У понеділок, 3 липня, місцеві ЗМІ Коростенського району повідомили, що жителі цих країв перекрили міжнародну трасу Київ – Ковель – Ягодин. Як стверджують журналісти, більшість з них мають пільговий статус "чорнобильців".

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Що пропонує Кабмін

Власне, у проєкті постанови уряду йдеться про зміну переліку населених пунктів, що входять до:

зони відчуження;

зони безумовного (обов'язкового) відселення;

зони гарантованого добровільного відселення.

Окрім того, там запропоновано скасувати чинність певних актів Кабінету Міністрів України, що були ухвалені у період від 1991 до 2004 року.

Жителька регіону Світлана Барановська стверджує, що цими рішеннями уряд може позбавити доплат, пенсій та інших соціальних пільг багатьох людей.

Сотні людей в Коростені вийшли на мітинг проти (проєкту – 24 Канал) постанови КМУ. Міська рада пообіцяла зробити все можливе, аби відстояти права "чорнобильців",

– написала жінка.

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Водночас варто сказати, що поки не було запропоновано з боку жодної владної інституції вносити зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Тобто не можна стверджувати однозначно, що уряд має на меті цілеспрямовано забирати у людей пільги.

Однак, очевидно, побоювання у коростенців виникло через те, що уряд запропонував скасувати постанову від 23 липня 1991 року №106, що передбачає виконання постанов Верховної Ради про порядок введення в дію законів таких законів:

"Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи".

Власне, доводиться поки говорити, що це та ініціатива, яка потребує більш детального роз'яснення з боку Кабміну. Адже є ризик того, що проєкт цієї постанови просто-таки могли зрозуміти неправильно.