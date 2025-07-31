Вітаю український народ із спроможністю зробити перший крок щодо виходу із глибокої політичної кризи шляхом активності, згуртованості та мудрості.

Як змінилося українське суспільство?

Ми в'їхали в повноцінну політичну кризу і ще не вибралися з неї, але зробили перший важливий крок. Про це пише Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

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Парламент, уряд та команда президента відчули громадський контроль та жорстку позицію міжнародних партнерів. Молодь врятувала українську вірність європейському вибору та демократії.

Щиро дякую всім народним депутатам, які намагалися загальмувати цю біду, а потім розробляли й вносили законопроєкти на виправлення. Усім експертам, які моніторили ситуацію та вивчали альтернативні законопроєкти. Усім журналістам, які висвічували хід подій. Усім людям, які виходили на площі по всій країні на підтримку європейського курсу та демократії. Усім студентським координаторам, які взяли на себе відповідальність у складний момент.

Це не кінець, а початок: ще треба виправити решту поганих правок, які були внесені злощасним законом, а також виконати всі пропущені та прострочені маяки й індикатори реформ, починаючи з БЕБ. Громадянське суспільство та міжнародні партнери послали чіткий сигнал щодо цього. Не треба примушувати підсилювати цей сигнал додатковими акціями.

Список того, що треба зробити, не обмежується зобов'язаннями щодо зовнішніх партнерів. Є ще купа питань, вирішення яких потребує національна безпека й оборона. Нумо це робити, бо затримка коштує життів.

Вуличні протести в час війни є вкрай небезпечним явищем. Водночас доводиться вдаватися до них, коли інших шляхів немає. Учасники й учасниці протестів виявили мудрість, згуртованість та толерантність, так само позитивно проявилася поліція. Ми пройшли по лезу ножа, але пройшли.

Усього цього могло не статися, якби був налагоджений системний (та хай навіть несистемний) діалог між владою та експертними спільнотами й громадянським суспільством. Якщо все залишиться як є, подальші помилки неминучі.

Водночас порівняння нинішньої ситуації з попередніми масовими протестами минулих років показує, як неймовірно виросло наше суспільство.