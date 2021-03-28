Протести у М'янмі: військові 12 країн засудили насильство проти населення

Головнокомандувачі збройних сил 12 країн засудили застосування летальної зброї проти протестувальників у М'янмі. Офіційна заявав 27 березня з'явилося на сторінці Міністерства оборони США.

У зверненні очільники оборонних відомств наголосили, що засуджують насильницькі дії під впливом військових дій в державі. І закликали армію М'янми припинити насильство.

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Як керівники оборонних відомств ми засуджуємо застосування летальної сили проти беззбройних людей збройними силами М'янми і пов'язаними з ними службами безпеки,

– мовиться у зверненні.

Вони також підкреслили, що професійна армія відповідає вимогам міжнародного стандарту поведінки і є відповідальною за захист народу, якому служить, а не за завдання йому шкоди.

"Ми закликаємо Збройні сили М'янми припинити насильство і працювати над відновленням поваги й довіри до населення, яке вони втратили внаслідок своїх дій.

Документ підписали представники:

Австралії;

Канади;

Німеччини;

Греції;

Італії;

Японії;

Данії

Нідерландів;

Нової Зеландії;

США

Південної Кореї.

Великої Британії.

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