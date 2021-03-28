Протести у М'янмі: військові 12 країн засудили насильство проти населення

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Головнокомандувачі збройних сил 12 країн засудили застосування летальної зброї проти протестувальників у М'янмі. Офіційна заявав 27 березня з'явилося на сторінці Міністерства оборони США.

Джерело:

Міністерство оборони США

У зверненні очільники оборонних відомств наголосили, що засуджують насильницькі дії під впливом військових дій в державі. І закликали армію М'янми припинити насильство.

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Як керівники оборонних відомств ми засуджуємо застосування летальної сили проти беззбройних людей збройними силами М'янми і пов'язаними з ними службами безпеки,
– мовиться у зверненні.

Вони також підкреслили, що професійна армія відповідає вимогам міжнародного стандарту поведінки і є відповідальною за захист народу, якому служить, а не за завдання йому шкоди.

"Ми закликаємо Збройні сили М'янми припинити насильство і працювати над відновленням поваги й довіри до населення, яке вони втратили внаслідок своїх дій.

Документ підписали представники:

  • Австралії;
  • Канади;
  • Німеччини;
  • Греції;
  • Італії;
  • Японії;
  • Данії
  • Нідерландів;
  • Нової Зеландії;
  • США
  • Південної Кореї.
  • Великої Британії.

Що відомо про військовий переворот у М'янмі

  • Масові демонстрації у М'янмі почалися в лютому 2021 року після перевороту, вчиненого військовиками на чолі з головнокомандувачем збройними силами країни. Вони також заарештували лідера керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі.
  • Одразу після в країні відімкнули мобільний зв'язок і інтернет. Також не працює телебачення, окрім одного каналу, що належить армії.
  • Влада запровадила режим надзвичайного стану, який триватиме до кінця року.
  • У країні вже протягом кількох місяців не вщухають масові протести проти дій військових. Є багато жертв та потерпілих.
  • Серед них – 7-річна дівчинка, яку застрелили. За словами її батька, це зробили поліцейські під час обшуку в будинку її родини.