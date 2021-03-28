Протести у М'янмі: військові 12 країн засудили насильство проти населення

Головнокомандувачі збройних сил 12 країн засудили застосування летальної зброї проти протестувальників у М'янмі. Офіційна заявав 27 березня з'явилося на сторінці Міністерства оборони США.
Джерело:Міністерство оборони США
У зверненні очільники оборонних відомств наголосили, що засуджують насильницькі дії під впливом військових дій в державі. І закликали армію М'янми припинити насильство.
Зверніть увагу Найкривавіша доба: на протестах у М'янмі вбили майже 100 людей, серед жертв – діти
Як керівники оборонних відомств ми засуджуємо застосування летальної сили проти беззбройних людей збройними силами М'янми і пов'язаними з ними службами безпеки,
– мовиться у зверненні.
Вони також підкреслили, що професійна армія відповідає вимогам міжнародного стандарту поведінки і є відповідальною за захист народу, якому служить, а не за завдання йому шкоди.
"Ми закликаємо Збройні сили М'янми припинити насильство і працювати над відновленням поваги й довіри до населення, яке вони втратили внаслідок своїх дій.
Документ підписали представники:
- Австралії;
- Канади;
- Німеччини;
- Греції;
- Італії;
- Японії;
- Данії
- Нідерландів;
- Нової Зеландії;
- США
- Південної Кореї.
- Великої Британії.
Що відомо про військовий переворот у М'янмі
- Масові демонстрації у М'янмі почалися в лютому 2021 року після перевороту, вчиненого військовиками на чолі з головнокомандувачем збройними силами країни. Вони також заарештували лідера керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі.
- Одразу після в країні відімкнули мобільний зв'язок і інтернет. Також не працює телебачення, окрім одного каналу, що належить армії.
- Влада запровадила режим надзвичайного стану, який триватиме до кінця року.
- У країні вже протягом кількох місяців не вщухають масові протести проти дій військових. Є багато жертв та потерпілих.
- Серед них – 7-річна дівчинка, яку застрелили. За словами її батька, це зробили поліцейські під час обшуку в будинку її родини.