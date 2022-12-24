У Парижі продовжуються масштабні протести курдів, виникли сутички з поліцією

23 грудня у Парижі 69-річний чоловік влаштував стрілянину біля курдського центру, внаслідок якої загинули троє людей. Цей інцидент курдська громада сприйняли як теракт і вийшла на масові протести.

Вранці люди зводили барикади у центрі міста й палили сміттєві баки. Вулиці було затягнуло димом. Згодом правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ.

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Протести переросли у сутички з поліцією

Через мітинги курдів постраждали понад 10 поліцейських. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Сотні мітингувальників вийшли на вулиці, аби закликати до справедливості після стрілянини в курдському кварталі столиці, в результаті якої загинули три людини.

Розлючені протестувальники кидали каміння та снаряди в поліцію, яка застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Крім того, люди перекидали та підпалювали автомобілі, розбивали вітрини магазинів та розпалювали вогонь посеред вулиць.

Курди – народ, який мешкає в області Курдистан. Найбільша етнічна група, яка не має власної держави. Мільйони курдів живуть на території Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії та Вірменії.

Начальник паризької поліції Лоран Нуньєс заявив, що під час протесту стався раптовий насильницький поворот, внаслідок якого поранили близько 30 людей. Він сказав, що відповідальність за насильство несуть кілька десятків протестувальників, 11 осіб вже заарештували.

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Що цьому передувало