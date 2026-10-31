У Німеччині молодь влаштувала масштабні протести

У Німеччині 31 жовтня тисячі молодих людей долучилися до загальнонаціональних протестів. Демонстранти вимагають збільшити фінансування освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг, а також виступають проти обов'язкової військової служби й зростання вартості життя.

Про це повідомляє Reuters.

Чому молодь протестує в Німеччині?

Десятки тисяч людей по всій Німеччині вийшли на вулиці в суботу, 31 жовтня. Протести організувала кампанія Gen Z regelt, назву якої можна перекласти як "Покоління Z бере на себе ініціативу".

Учасники виступають проти скорочення фінансування освіти, соціальних послуг, культури та медицини. Серед інших вимог – зниження вартості життя та відмова від обов'язкової військової служби.

Організатори спочатку очікували на 182 тисячі учасників у різних містах. Однак, за офіційними даними, зафіксованими в суботу вдень, кількість протестувальників була меншою: поліція Берліна, Франкфурта та Мюнхена повідомила загалом приблизно про 18 тисяч людей. Водночас на сайті організаторів ішлося про близько 36 тисяч учасників.

Покоління Z вийшло на протести в Німеччині / АР

Речниця руху Gen Z regelt Ліна Фрідріх під час акції в Берліні пояснила позицію протестувальників.

Ми тут сьогодні, щоб боротися за мир і свободу, а не за війну та примус. Найважливіше для нас – це краща підтримка систем охорони здоров'я та освіти. Ми проти обов'язкової військової служби та за справедливіший розподіл тягаря,

– сказала вона.

За даними німецької влади, демонстрації, які збіглися зі святкуванням Гелловіну, переважно проходили мирно. Водночас у Гамбурзі підпалили кілька барикад.

Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек попередив про ризик заворушень, згадавши події у Франції, де молодіжні протести супроводжувалися мародерством і підпалами.

У всіх нас у голові ці образи з Франції – мародерство, підпалені будинки, підпалені поліцейські машини та напади на поліцейських. Францію не слід вважати взірцем у цьому відношенні,

– сказав він.

За інформацією федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, до мобілізації протестувальників долучилися деякі ультраліві екстремістські рухи та групи, пов'язані з іноземними екстремістськими організаціями. Водночас частина підприємців заздалегідь підготувалася до можливих заворушень: зокрема, деякі магазини на берлінському бульварі Курфюрстендамм забили вікна дошками та планували раніше зачинитися.

Протести відбуваються на тлі економічних труднощів у Німеччині. Країна намагається відновити економічне зростання, водночас стикаючись зі збільшенням навантаження на пенсійну систему та державні послуги через старіння населення.

18-річний учасник акції Стів, який мав виступити на мітингу в Мюнхені, звернувся до канцлера Фрідріха Мерца із закликом почути молодь.

Уряд не запропонував жодної відповіді на наші занепокоєння, окрім як продовжувати скорочувати витрати та накладати на нас подальший тягар,

– заявив він.

Також юнак додав: "Ми продовжуватимемо користуватися нашим основоположним правом на зібрання, доки ви не перестанете нас ігнорувати".

Водночас у Німеччині виникли дискусії щодо того, хто саме стоїть за кампанією Gen Z regelt і наскільки вона справді є молодіжною ініціативою. Національна організація учнів Німеччини BSK дистанціювалася від руху та оголосила про намір провести окрему акцію протесту 20 листопада.