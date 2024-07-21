Слідом за Краснодаром: в Анапі росіяни перекрили дорогу та вимагають електрики

У російській Анапі місцеві перекрили дорогу через відсутність електрики. Вочевидь їх "надихнули" жителі Краснодара.

Про подібні невдоволення громадян країни-агресорки повідомляють російські телеграм-канали та місцеві ЗМІ, пише 24 Канал. У мережі поширюють кадри з місця подій так званих "заворушень".

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В Анапі місцеві вийшли вимагати електрики

Сьогодні, 20 липня, протестувальники у російській Анапі перекрили кілька смуг автомобільної дороги на перетині вулиць Шевченка та Івана Голубця, пропускаючи лише транспортні засоби швидкої допомоги.

В Анапі місцеві перекрили дорогу: дивіться відео

Росіянам не подобається відсутність електроенергії та водопостачання у їхніх домівках. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, подібні відключення тривають вже 4 доби.

Росіяни скаржаться на відсутність світла та води: дивіться відео

Заспокоювати невдоволених жителів вийшов представник "Електромереж Кубані". Він запевнив, що нібито "генератори вже їдуть", але натовп це не заспокоїло. Тож поруч із так званим мітингом чергує поліція.

В Анапі росіяни перекрили дорогу та вимагають електрики: дивіться відео

Напередодні повідомлялося, що на півдні Росії тривають проблеми з електрикою. У деяких районах Краснодара немає світла та води, а на вулиці +39 градусів. Окупований Крим також страждає без світла. В центрі Ялти 19 липня не було світла, а Алушта повністю занурилася в блекаут.