Ветеран армії США сказав, що може стати початком революції у Росії

Росія отримала військових КНДР для війни проти України. Зокрема, це свідчить про те, що Кремль має проблеми із набором новобранців для ведення бойових дій. Довгий час російська влада мала угоду з елітами, що їхніх дітей не будуть мобілізувати.

Адже якщо у Росії будуть призивати мешканців Москви чи Санкт-Петербурга, то це може стати початком революції у країні-агресорці. Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран армії США Раян МакБет.

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"Якщо буде мобілізація, де дітей, підлітків з Санкт-Петербурга і Москви почнуть призивати, тоді це може стати початком революції. Тому це може стати кінцевим наслідком, якщо Росія не використає ці північнокорейські війська", – припустив він.

Який наслідок може бути для Росії

Раян МакБет зазначив, що Північна Корея може продовжувати відправляти війська у Росію, поки їм буде вигідно це робити. Це означає, що Пхеньян отримує дешеву нафту з Росії, технології для зброї, супутникові технології, поки ця угода все ще діє. КНДР має армію чисельністю 1 мільйон 400 тисяч осіб.

Один з наслідків, який ви можете насправді побачити – це те, що Південна Корея втручається в ситуацію тією мірою, що вони або відправляють війська, або системи озброєнь. І це не обов'язково те, чого хоче Росія,

– підкреслив ветеран армії США.

Якщо інші країни стануть на бік України, то це може ускладнити Росії ведення війни. Наприклад, Південна Корея може відправити війська чи дати більше зброї для ЗСУ. Тому це ризик для Кремля.