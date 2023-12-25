У Сербії масові протести: влада каже про "майданізацію" і підіграє російській пропаганді

У Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні. Влада міста назвала мітинги "майданізацією" і заявила, що опозиція хоче знищити Сербію.

Ввечері 24 грудня у Сербії відбулася сьома акція протесту проти результатів парламентських і місцевих виборів. Тисячі мітингувальників зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства".

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Під час протестів не минулося без сутичок. Представники опозиції хотіли прорватися в будівлю мерії і виступити з балкона, але поліція їм не дала цього зробити. Поліціянти розігнали мітингувальників, застосувавши сльозогінний газ.

Чому у Сербії відбуваються протести Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до парламенту і міської ради Белграда. Опозиція стверджує, що Сербська прогресивна партія перемогла шляхом фіктивної реєстрації своїх виборців із Сербії та за кордоном за адресами в Белграді. Спостерігачі ОБСЄ теж виявили порушення, зокрема було зафіксовано підкуп виборців та упередженість ЗМІ.

Студенти вимагають доступ до списків виборців

"Радіо Вільна Європа" пише, що група сербських студентів 25 грудня знову зібралася перед будівлею міністерства державного управління та місцевого самоврядування у Белграді, вимагаючи доступу до списків виборців, щоб перевірити їхню правильність.

Опівдні студенти почали блокувати будівлю міністерства державного управління. Раніше вони оголосили, що блокада триватиме 6 годин і що до протестів у Белграді приєднаються студенти Університету Нові-Саду.

Після цього вони планують розділитися на дві колони та блокувати рух у двох місцях Белграда, які не розголошують з міркувань безпеки.

Студенти заблокували рух у центрі міста: дивіться відео

Глава управління поліції Івіца Івкович вже заявив, що він "не буде терпіти" блокування державних установ та мостів.

Підігрування російській пропаганді: як на протести реагує влада Сербії

Президент Сербії Александар Вучич назвав протестувальників "хуліганами" та "пихатими революціонерами" і скликав термінове засідання Ради національної безпеки.

У своїй промові сербський президент також заявив, що "жодної революції не відбувається" і що "держава достатньо сильна", щоб "захистити демократію, виборчу волю громадян, Сербію та Белград".

Крім цього, він звинуватив опозицію в "бажанні знищити міста і країну".

Ми днями говорили, що вони до цього готуються, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру людей. Дякую тим іноземним службам, які… надали інформацію нашим службам,

– сказав Александр Вучич.

Зверніть увагу.

Влада Сербії співпрацює з російськими спецслужбами. Раніше сербська прем'єрка Ана Брнабич заявила, що інформацію про "можливі інциденти" на протестах у Белграді надали саме росіяни.

Раніше сербська прем'єрка Ана Брнабич заявила, що інформацію про "можливі інциденти" на протестах у Белграді надали саме росіяни. Тим часом речник Путіна заявив про нібито "спроби третіх сил, у тому числі з-за кордону" спровокувати так звані "заворушення" у Белграді.

25 грудня президент Сербії Александар Вучич зустрівся із послом Росії.

Вучич додав, що "багато хто в регіоні радіє і святкує" через події в Белграді. Цікаво, що речниця російського МЗС Марія Захарова заявила про те, що Захід намагається влаштувати новий "Майдан" в Сербії. Президент країни з нею погодився, заявивши, що "не знає, чим ще це може бути".

Ба більше, він сказав, що не знає мети акцій протестів, оскільки вибори нібито відбулись "майже без порушень". Також Вучич дав зрозуміти, що не погодиться на перевибори.

Що б вони там не намагались зробити, ніяких насильницьких змін чи чогось подібного не буде. Уряд Сербії змінюється на виборах. Сербія – демократична країна, і так буде завжди. Готуйтесь до виборів, панове, чотири роки – не так і багато,

– додав президент Сербії.

Натомість виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич у своєму фейсбуці назвав протести опозиції у сербській столиці "майданізацією".

Я сказав, що якщо ми дозволимо собі боротися за політичні цілі за допомогою насильства і повалення держави, то дуже скоро у нас не буде держави. Тепер ви бачите, наскільки правильним був термін "майданізація",

– заявив він.

Також він стверджує, що мітингувальники завдали "непоправного" збитку будівлі мерії і подякував поліції, яка, за його словами, "відреагувала максимально толерантно".