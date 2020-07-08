Шахтарі вже 8 днів страйкують під Офісом Президента України в рамках Всеукраїнської безстрокової акції протесту. Проте пусковим гачком для цього страйку, ймовірно, став Ахметов, який за державні гроші, хоче збагатитися, і очільниця Міненергетики готова допомогти.

Під офісом президента тиждень страйкують шахтарі із вимогами купувати їх вугілля та виплатити зарплати. Проте як виявилося спочатку це були здебільшого шахтарі приватних фірм Ахметова. Очільниця Міненергетики Ольга Буславець взялася вирішувати проблеми Ахметова вкотре за державний кошт. 24 канал детально розібрався в ситуації.

До теми Шахтарі знову протестували під Офісом Президента: у Зеленського їм відповіли – відео

Шахтарі страйкують або Фортеця 2.0

Протести шахтарів почалися 24 червня із невеликої групи львівських шахтарів із державної "Надії". Вони скаржилися на те, що Центренерго заборгувало їм за відвантажене вугілля 10 мільйонів гривень.

Проте з 30 червня почалися більш масові та, ймовірно, лобістські протести гірниками із трьох областей – Донецької, Львівської та Волинської. Це представники 6 вугільних підприємств: Селидіввугілля, Мирноградвугілля та Добропіллявугілля та представники шахт Львівсько-Волинського басейну.



Шахтарі протестують / УНІАН

За словами Голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, спочатку до Києва приїхали 400 осіб, із них 70% шахтарі підприємства Добропіллявугілля. Зазначимо, що його взяла в оренду на 50 років компанія Ахметова ДТЕК. Тож більшість шахтарів представляли інтереси приватної компанії, а не державних шахт.

Зауважимо, що згодом до цих шахтарів приєдналися інші з України, які, ймовірно, вже захищають власні інтереси, як і має бути, але запустили протест гірники із шахт Ахметова.

Ці протести голова профільного комітету Андрій Герус вже назвав "Фортеця 2.0", посилаючись на події 2015.

Що відомо про Фортецю У 2015 шахтарі масово страйкували під стінами адміністрації тодішнього президента Петра Порошенка. Вони вимагали виплати зарплат, які заборгували, підвищення тарифів для ТЕС та відставки Володимира Демчишина, який тоді займав пост міністра енергетики.



Виявилося, що організатором була не Незалежна профспілка гірників України, як офіційно заявляли, а олігарх Рінат Ахметов, який відправив своїх павлоградських шахтарів вибивати бюджетні кошти. Назва "Фортеця" фігурувала у документі компанії ДТЕК, який У 2015 шахтарі масово страйкували під стінами адміністрації тодішнього президента Петра Порошенка. Вони вимагали виплати зарплат, які заборгували, підвищення тарифів для ТЕС та відставки Володимира Демчишина, який тоді займав пост міністра енергетики.Виявилося, що організатором була не Незалежна профспілка гірників України, як офіційно заявляли, а олігарх Рінат Ахметов, який відправив своїх павлоградських шахтарів вибивати бюджетні кошти. Назва "Фортеця" фігурувала у документі компанії ДТЕК, який опублікував депутат Мустафа Найєм.

Вимоги шахтарів, які зараз протестують, опублікував на своїй сторінці Михайло Волинець.

Вимоги протестувальників

погашення заборгованості перед шахтарями;

перед шахтарями; повернення державним підприємствам грошей за видобуте вугілля;

відставка Андрія Геруса з поста голови комітету Ради з питань енергетики;

з поста голови комітету Ради з питань енергетики; забезпечення стабільної роботи шахт;

заборона імпорту електроенергії й вугілля з Росії і Білорусі;

електроенергії й вугілля з Росії і Білорусі; відновлення роботи блоків ТЕС, що були переобладнані з антрацитного вугілля на газову групу.

виведення шахт із простою, забезпечення їх стабільної роботи.

Чи резонні ці вимоги

Борги перед шахтарями

Різні сторони конфлікту наводять різні дані щодо заборгувань. Точно відомо, що заборгування були. Про це засвідчили всі сторони. Проте цифри називають різні.

"Вони (Мінфін – 24 канал) направили 340 мільйонів гривень і борг скоротився до понад 280 мільйонів. Але з 1 липня до цієї суми додалися ще 530 мільйонів гривень за червень – і борг виріс до 810 мільйонів гривень. Ще більше 100 мільйонів гривень винні шахтарям "Краснолиманської" і 50 мільйонів – "Надії" – це вже майже мільярд", – розказав Волинець в коментарі Liga.net.

"На більшості державних шахт заробітна плата виплачена за травень або частково за травень (окрема історія з шахтою Краснолиманська, де пласти були виведені у приватну власність і де "погосподарював" Кропачев). Тобто заборгованість на більшості держшахт менше одного місяця", – написав глава профільного комітету Андрій Герус.

Ситуація не ідеальна, але явно не така, щоб шахтарі йшли на страйки,

– додав Герус.



Андрій Герус про простій шахт

На підтвердження своїх слів депутат наводить дані за минулий рік. Тоді у червні борги перед шахтарями складали 2-4 місяці. Сьогодні, як зазначає Герус, ситуація набагато краща.

Зверніть увагу Шахтарі вимагатимуть відставки Геруса з комітету енергетики: як на це реагує депутат

В уряді зазначають, що питання заборгованості вирішили.

Питання зарплат українським шахтарям. Ще минулої п'ятниці (26 червня) Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт,

– сказав Денис Шмигаль.

Хоча Буславець зазначила, що після сплати цих 340 мільйонів, борг скоротився, але залишається на суму 127 мільйонів гривень. Проте ці гроші повинні самостійно виплатити підприємства-боржники за рахунок своєї діяльності.

Імпорт з Росії та Білорусі та звільнення Геруса

На час карантину Україна припинила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, але НКРЕКП вважає, що опісля потрібно продовжувати це робити, щоб забезпечити конкуренцію на ринку.



Імпорт електроенергії з Росії / kr-energo

Очільниця Міненергетики виступає проти і хоче, щоб на українському ринку було лише українське вугілля. Відповідний законопроєкт також зареєстрували у Раді під номер 3657.

Зауважимо, що 70% на ринку електроенергії від ТЕС у руках компанії Ахметова. А оскільки його компанія скаржиться на занижені ринкові ціни, то заборону імпорту може негативно позначитися на ціні. У ДТЕК зазначають, що прийнятна для них ціна – це 1 550 гривень за мегават-годину проти 1 461 гривні, які є зараз на ринку.

Саме через імпорт з Росії та Білорусі вимагають відставки Геруса. З одного боку це рішення дозволило суттєво здешевити вугілля в Україні за рахунок конкуренції на противагу монополісту ДТЕК.

Водночас імпорт вугілля з країни-агресора теж викликає питання. Нагадаємо, що він був під забороною 4 роки до 2019, коли прийняли "правку Геруса".

Простій шахт

Шахти простоюють через зниження попиту на електроенергію та вугілля. Міністерство і так вже зупинило блоки державних АЕС, які продукують найдешевшу електроенергію, і до слова, більш екологічну, ніж ТЕС.

Рішення зупинити шахти ДТЕК Добропіллявугілля прийняли у компанії ДТЕК. Андрій Герус звинуватив у простої ахметівських шахт його ж компанію. ДТЕК сам прийняв рішення припинити експорт електричної енергії, бо ціни там нижчі, ніж в Україні. Також компанія не працює на експортному ринку вугілля. Зрозуміло, що це зменшило потреби у вугіллі.

У прогнозному балансі за травень було закладено: за кордон буде експортовано 385 мільйонів кіловат-годин, 90% з яких завдяки компанії ДТЕК. Але по факту експорт склав лише 0,2 мільйона. Герус запевняє, що саме через це і простоюють шахти.

Правда проста – просто набагато вигідніше вимагати зупинки атомних блоків в Україні, щоб тут продавати дорожче, аніж працювати у реальній конкуренції на європейських ринках, де конкуренція призвела до нижчих цін,

– пише Герус.

Депутат додав, що інші компанії Ахметова теж забирають роботу у шахтарів: за рахунок понад 1 100 мегаватів потужностей сонячних та вітроелектростанцій, які працюють на найвищому у Європі "зеленому" тарифі.

Важливо Закриття шахт: в Україні готують пілотний проєкт, Німеччина буде допомагати

Реакція Буславець

Очільниця Міненергетики Ольга Буславець вирішила зустрітися з ДТЕК Енерго, ДТЕК Добропіллявугілля та Центренерго, щоб врегулювати проблеми, про які говорять шахтарі, зокрема простій шахт. Відповідне повідомлення про нараду з’явилося 6 липня.

Повідомлення про нараду / Міненергетики

У ньому Буславець послалася на усне доручення від президента Зеленського. Завданням зазначили забезпечення Центренерго вітчизняним вугіллям, тобто компанії ДТЕК, яка контролює 90% ринку.

У повідомленні також йдеться про розпорядження уряду від 17 червня "Про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки постачання електричної енергії". Цим розпорядженням теплові станції зобов’язали використовувати лише кам’яне вугілля внутрішнього видобутку замість значно дешевшого, але імпортного газу.

Центренерго в орбіті Коломойського Центренерго – єдина в Україні державна теплова станція. Проте за розслідуванням "Схеми" з 2019 вона перебуває в орбіті впливу Коломойського.



У розслідуванні йдеться: "у січні-травні 2020 року "Юнайтед Енерджі" продало "Центренерго" щонайменше 22,6 мільйона кубометрів газу на загальну суму понад 103 мільйони гривень. Ще 14 мільйонів гривень держкомпанія заплатила цій приватній фірмі за замовлення (бронювання) потужностей." При цьому "Юнайтед Енерджі" постачала газ "Укрнафти", 42% акцій якої належить Коломойському.

Результати наради

Після цієї наради прийняли рішення, повідомляє пресслужба, що Центренерго купить 2,4 мільйона тонн українського вугілля – половину з державних шахт, а половину з приватних (ахметівських).

Не перше лобіювання інтересів Ахметова

Як тільки Буславець призначили виконувачкою обов’язків, вона взялася вирішувати проблему перенасичення ринку електроенергії. Але скоротила чомусь обсяги виробництва найдешевшої атомної енергетики. Ще у квітні прийняли рішення, що АЕС працюватимуть на зниженій потужності енергоблоків. Натомість, більше електроенергії купуватимуть у приватних компаній.

Детальніше Прибутки Ахметову, а збитки – державі: чому зупиняють блоки АЕС

ДБР вже почало розслідування щодо законності такого рішення.

У зв'язку з цим відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків державному бюджету України та банкрутства об'єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Кому вигідна зупинка блоків АЕС

Ахметову, який контролює 90% ринку вугілля, 70% ТЕС та 25% "зеленої енергетики", і завдяки цьому рішенню збільшив свою частку на українському ринку.

Генерація електричної енергії у динаміці за останні 4 місяці

Атомні електростанції (АЕС): на початку весни виробляли 10 700 мегават-годин, до середини червня знизили генерацію до 7 000 мегават-годин.

Теплова генерація (ТЕС): із 4 500 мегават-годин спочатку знизили генерацію до 3 000 мегават-годин, потім збільшили генерацію до 5 000 мегават-годин.

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ): із 2 200 мегават-годин знизили генерацію до 1 000 мегават-годин.

"Зелені" виробники (ВДЕ): із менше 1 000 мегават-годин збільшили до майже 1 500 мегават-годин (відзначаються волатильністю/залежністю від сонця, вітру).

Варто знати "Зелена" енергетика в Україні: екологічна потреба чи спосіб нажитися

Що відомо про Буславець

Працювала у Міністерстві енергетики ще з далекого 2005 року аж до лютого 2020 року. А вже через місяць після звільнення стала кандидаткою на пост очільниці міністерства. Було відомо, що у Раді не назбирається голосів на підтримку її кандидатури, тому закон обійшли, призначивши її виконувачкою обов'язків. Керівницею міністерства Буславець призначив Денис Шмигаль, який раніше був топменеджером у ДТЕК.

Ольга Буславець / reform.energy

Раніше лобіювала заборону на будівництво домашніх сонячних електростанцій. Ольга Буславець заявляла, буцімто вони "чинять тиск" на якість роботи енергомережі. Крім того, вона розіслала листи в обленерго, в яких просила підтвердження того, що малі СЕС погано впливають на роботу енергомережі.

Активісти стверджують, що вона намагалася отримати не відповідь на питання, а ті дані, які виправдають таку заборону. Згодом законопроєкт разом зі скандальною правкою був схвалений Радою і підписаний президентом Петром Порошенком.