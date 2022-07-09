Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єра: той оголосив про відставку

Протести на Шрі-Ланці набирають обертів. Мітингувальники підпалили будинок прем'єр-міністра країни Раніла Вікремесінгхе. Прем'єр-міністр та президент оголосили про відставку. Останній покине пост наступного тижня.

На тлі протестів Раніл Вікремесінгхе заявив, що хоче піти у відставку. Прем'єр-міністр виступив за формування нового уряду в країні.

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Протести на Шрі-Ланці не вщухають

Мітингувальники після штурму резиденції президента пішли до будинку прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе. Згодом поліція повідомила про підпал помешкання глави уряду Шрі-Ланки. У мережі місцеві журналісти уже опублікували відео.

Мітингувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки: дивіться відео

Президент таки іде у відставку

Згодом з'явилося повідомлення про те, що головна вимога мітингувальників буде виконана – президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса йде у відставку.

Президент Шрі-Ланки полишить свій пост у середу, 13 липня. Про це повідомив спікер парламенту країни.

Протести на Шрі-Ланці: головне

9 липня набрав обертів багатомісячний протест на Шрі-Ланці, причиною якого стала економічна криза. Через нестачу іноземної валюти, уряд не має чим платити за пальне. Через це влада Шрі-Ланки оголосила дефолт та ввела надзвичайний стан.

Через це 9 липня тисячі мітингувальників прибули до Коломбо, вимагаючи відставки президента Готабаї Раджапакси. Згодом з'явилася інформація про те, що президент поїхав в аеропорт та збирається втекти з країни.

Після цього розлючені мітингувальники почали штурм резиденції Раджапакси. Під час цього виникли сутички з правоохоронцями.

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