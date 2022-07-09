Президент Шрі-Ланки прибув в аеропорт і намагається втекти з країни, – ЗМІ
Джерело:The Indian Express
У Шрі-Ланці протестувальники захопили резиденцію президента Готабаї Раджапакси, вимагаючи його відставки. Політик нібито намагається втекти з країни.
За повідомленнями ЗМІ, президент вже прибув до аеропорту. У цей час тисячі людей штурмують його офіційну резиденцію.
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У мережі опублікували кадри з аеропорту, куди нібито прибув кортеж президента. До речі, на офіційному рівні не повідомляли, де зараз перебуває політик. Сказали лише, що його перевели у безпечне місце.
Що відбувається у Шрі-Ланці
Протестувальники увірвались до резиденції після повідомлення про втечу президента з дому. Вони вигукували гасла проти Раджапакси та повалили поліцейські барикади. Правоохоронці стріляли в повітря, але не змогли зупинити розлючений натовп.
Чому люди протестують
Причина таких настроїв – економічна криза в країні. У Шрі-Ланці не вистачає іноземної валюти. Таке явище виникло через дефіцит туристів на тлі пандемії. Наслідок – країна не може оплатити закупівлю палива.
Після цього у Шрі-Ланці почалися масові протести. Влада була змушена ввести надзвичайний стан і оголосила дефолт. Зовнішній борг країни складає 51 мільярд доларів.
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