"Фіцо в Росію": у Словаччині близько 100 тисяч людей вийшли на протести проти влади

У п'ятницю, 24 січня, у Словаччині спалахнули масштабні протести. Люди вимагали відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N та aktuality.sk.

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Що відомо про великі акції протесту у Словаччині

Так, масштабні протести під назвою "Словаччина – це Європа", організовані ініціативою "Мир Україні" звечора охопили не лише Братиславу, а й близько 30 інших словацьких міст. Також активізувалися і словаки за кордоном: протести проти Фіцо готують у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Найбільше словаків зібралося у Братиславі. За оцінками організаторів, лише у столиці було до 60 тисяч людей. Це є однією з найбільших акцій протесту у сучасній історії Словаччини.

Незважаючи на погрози вищих конституційних посадовців про насильство, що насувається, можливі провокації та державний переворот, усі зібрання були мирними та проходили в гідному та мирному дусі,

– йдеться у пресрелізі команди "Мир Україні".

Словаки вийшли проти політики Фіцо / фото Dennik N

Протестувальники вимагають від Роберта Фіцо відмовитися від повноважень і піти у відставку заради майбутнього Словаччини. Крім того, вони хочуть аби верхівка влади країни відмовилася від будь-якої співпраці з Росією, припинила напади на Україну та спроби змінити зовнішню орієнтацію країни всупереч зобов’язанням перед ЄС. і НАТО.

Протести у Братиславі проти політики Фіцо / фото Diana Michaličová / Aktuality.sk

Сам Роберт Фіцо заявив, що у країні нібито готують "кольорову революцію".

Прем’єр стверджує, що словацька розвідка має дані про прибуття до країни "іноземних експертів". Він стверджує про бажання захопити владу через вуличні протести та контроль над адміністративними будівлями. Водночас варто зауважити, що жодної спроби державного перевороту цієї ночі не було.

На протести також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він написав: "Братислава – не Москва, Словаччина – це Європа".