У випадку виграшу Гарріс: чи можливі протести з боку Трампа

Менше, ніж за добу стануть відомі попередні результати президентських виборів у США. Водночас Дональд Трамп уже натякає, що не визнає результати у разі свого програшу.

У розмові з 24 Каналом російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров припустив, чи можливий штурм Капітолія з боку Трампа, якщо переможе Камала Гарріс.

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Заворушення після виборів

Зараз, ймовірно, йде потужна кампанія спрямовна на те, що у разі програшу Трампа результати виборів нібито сфальсифіковані. Втім, жодних підстав вірити цьому немає.

Я думаю, що ніяких серйозних подій не повинно відбутися. Якщо виграє Трамп, то я не бачу потенціалу, щоб Калама Гарріс й демократи могли щось цьому протиставити. У разі поразки Трамп підійме виття, але я думаю, що більшість республіканців відійдуть в бік. Бо вдруге проходити теж саме болото, я думаю, що ніхто не захоче,

– мовив російський опозиційний політик.

Нагадаємо, що Дональд Трамп досі не визнав результати виборів у 2020 році, коли переміг Джозеф Байден. Його прихильники влаштували заворушення, намагаючись оскаржити результати виборів. Тоді до суду було подано 61 позов – 60 відкинули відразу, а один – після розгляду.

Тобто жодної юридичної бази для цього немає і поготів доказів. Навіть спроби перерахунку нічого не довели,

– зазначив Каспаров.

За його словами, досі багато людей у Сполучених Штатах продовжують вірити Трампу, але ніяких доказів його слів немає.

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Крім того, цього разу не буде затягуватися процес підрахунку голосів. Адже під час минулих виборів був великий дисбаланс тих, хто голосував достроково й у день виборів. У 2020 році республіканці майже не голосували довгостроково, на відміну від демократів, тому виник цей дисбаланс.

До слова, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що у разі програшу Трампа не буде ніяких збройних виступів. Протести можливі, люди виходитимуть на вулиці, але до вандалізму, бійок, фізичного впливу не дійде.