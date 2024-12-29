Лічені години після "інавгурації" Кавелашвілі: силовики розганяють протест у Тбілісі

У парламенті Грузії завершилась церемонія "інавгурації президента" Кавелашвілі. На вулицях Тбілісі поліція почала застосовувати силу до протестувальників.

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі залишила резиденцію президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ехо Кавказу (Радіо Свобода).

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Що відбувається у Тбілісі

У момент "інавгурації" Кавелашвілі на вулицях Тбілісі протестувальники показували йому червону картку як колишньому футболісту. Нового "президента" не визнає ні опозиція, ні міжнародні партнери Грузії.

Псевдоцеремонію провели у залі парламенту Грузії. Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі своєю чергою добровільно покинула пост президента і заявила, що "забирає з собою легітимність". Вона заявила, що продовжить боротьбу проти режиму та закликала опозицію готуватися до позачергових виборів.

Біля будівлі парламенту силовики почали затримувати протестувальників, рух авто по площі Руставелі відновили.

Зазначимо, що раніше режим припинив затримувати протестувальників у надії, що вони самі розійдуться, але протест триває з жовтня.