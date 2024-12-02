Ніч протестів у Тбілісі: силовики застосовували водомети, газ, серед затриманих – лідер опозиції

У Грузії уже декілька днів тривають протести через замороження новою владою євроінтеграції країни. Ніч на 2 грудня у Тбілісі також минула неспокійно: силовики застосовували проти людей водомети та газ.

Також під час грузинських протестів цієї ночі є затримані протестувальники, серед яких – один з лідерів опозиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sova.

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У Тбілісі пройшли арешти учасників протестів

Протести у Тбілісі тривали з вечора. Спецпризначенці заливали сльозогінним газом та водометами людей. Ті ж відстрілювалися феєрверками, кидалися камінням та бруківкою.

Протести у Тбілісі: дивіться відео

Декілька затримань поліція провела показово на камеру, без побиття.

Затримання у Тбілісі: дивіться відео

Силовики затримують протестувальників у Тбілісі: дивіться відео

Відомо, що серед затриманих цієї ночі був один із лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураб Гірчі Джапарідзе.

Він разом з іншими протестувальниками мав словесну перепалку з поліцією. Люди перекрили дорогу урною для сміття, що викликало спротив поліцейських.

Після цього й було арештовано декількох осіб, серед яких був Джапарідзе.

Затримання тривали до ранку – деяких учасників протесту арештовували на проспекті Руставелі, що біля будівлі уряду, декого – за декілька кілометрів звідти, а інших у метро.

Люди втікають від силовиків у Тбілісі: дивіться відео