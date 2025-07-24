Як у США реагують на протести в Україні

Останні новини про Україну в американських медіа – цілком очікувано – стосуються протестів і нового закону про антикорупційні органи.

Що пишуть американські ЗМІ про ситуацію в Україні?

Вибрав три консервативні і три ліберальні американські медіа для порівняння того, що вони пишуть про Україну. Про це пише Остап Яриш, інформує 24 Канал.

До теми Боротьба триває: як перешкодити злочинному закону про НАБУ та САП?

FOX News: "В Україні відбулися масові протести через закон, що послаблює антикорупційні органи країни і загрожує їхній незалежності. Такий крок українського уряду може погіршити стосунки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, який раніше звинувачував українського лідера в тому, що він є "диктатором без виборів".

NBC: "Україна вибухнула гнівом на Зеленського, загрожуючи єдності воєнного часу. Активісти закликали до подальших протестів через закон, підписаний президентом, який обмежує діяльність двох головних антикорупційних органів країни".

CNN: "В Україні – перші великі протести від початку повномасштабного вторгнення. Рішення Зеленського щодо послаблення антикорупційних органів викликало обурення по всій країні. Американська торгова палата заявила, що закон "підриває довіру до антикорупційних зусиль України".

Newsmax: "Боротьба з глибоко вкоріненою корупцією має вирішальне значення для збереження доступу до мільярдів доларів західної допомоги. Замість того щоб накласти вето, як вимагали протестувальники, Зеленський підписав закон, що поставило під загрозу громадську підтримку президента".

The Washington Post: "Ухвалений закон, на думку багатьох, нівелює антикорупційні реформи, запроваджені після прозахідної революції понад 10 років тому. Критики кажуть, що це фактично скасує незалежність НАБУ і САП".

Breitbart: "Закон посилює урядовий нагляд за двома ключовими антикорупційними органами України. Цей крок може значно послабити незалежність цих органів і надати оточенню Зеленського більший вплив на розслідування проти корупції".

Не обійшлось і без маніпуляцій. Дехто з MAGA-блогерів (теж очікувано) одразу підхопив новини, подавши їх у викривленому світлі. Конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін, наприклад, написала, що люди вийшли на протест начебто тому, шо Зеленський "відмовляється укладати угоду і закінчувати війну" – і закликала до припинення поставок зброї для України.

Приблизно такий вигляд має висвітлення цього у США. Коментарів від Білого дому чи Держдепу поки не було.