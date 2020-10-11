Точкові затримання і військова техніка: що відбувається у Білорусі 11 жовтня – фото, відео
Вже понад 2 місяці білоруси протестують проти чинної влади, зокрема, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 11 жовтня не стало винятком: силовики від ранку напоготові, оточують облюбовані протестувальниками місця у Мінську. Все тому, що демонстранти запланували Марш гордості.
Про те, що відбувається упродовж 64-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Раніше Лукашенко 4 години розмовляв з опозиціонерами в СІЗО: відео
Військова техніка у Мінську
У Мінськ від самого ранку стягують військову техніку. Люди помічають колони з технікою у різних районах міста. Так, в одному зафіксували бронемашини з кулеметами.
Бронемашини з кулеметами в Мінську: відео
Військова техніка на під'їздах до Мінська: відео
Річ у тім, що 11 жовтня, по всій Білорусі пройде Марш гордості. Акція має розпочатися о 14:00, місця збору демонстрантів: площа та проспект Незалежності, біля станції метро "Неміга", поблизу Стели.
Марш гордості в Білорусі називають ювілейною акцією протестувальників, тож очікується, що на вулицях Мінська збереться багато людей.
Як до Мінська стягують військову техніку: відео
Як ще готуються силовики до Маршу гордості
Відтак, силовики ще з 10 жовтня затримують у Мінську людей. Вони проводять так звані "точкові затримання". Окрім того, в місті поставили пропускні пункти, в кожному – по двоє міліціонерів і солдатів з собакою.
Пункт пропуску / Фото TUT.by
Стелу, куди збираються вирушити демонстранти, вже оточили. На центральних вулицях стоять автобуси із ОМОНівцями.
Оточена силовиками Стела / Фото TUT.by
Окрім того, центральні кафе та ТРЦ обмежили години роботи.
Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by
Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by