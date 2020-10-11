Вже понад 2 місяці білоруси протестують проти чинної влади, зокрема, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 11 жовтня не стало винятком: силовики від ранку напоготові, оточують облюбовані протестувальниками місця у Мінську. Все тому, що демонстранти запланували Марш гордості.

Про те, що відбувається упродовж 64-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Раніше Лукашенко 4 години розмовляв з опозиціонерами в СІЗО: відео

Військова техніка у Мінську

У Мінськ від самого ранку стягують військову техніку. Люди помічають колони з технікою у різних районах міста. Так, в одному зафіксували бронемашини з кулеметами.

Бронемашини з кулеметами в Мінську: відео

Військова техніка на під'їздах до Мінська: відео

Річ у тім, що 11 жовтня, по всій Білорусі пройде Марш гордості. Акція має розпочатися о 14:00, місця збору демонстрантів: площа та проспект Незалежності, біля станції метро "Неміга", поблизу Стели.

Марш гордості в Білорусі називають ювілейною акцією протестувальників, тож очікується, що на вулицях Мінська збереться багато людей.

Як до Мінська стягують військову техніку: відео

Як ще готуються силовики до Маршу гордості

Відтак, силовики ще з 10 жовтня затримують у Мінську людей. Вони проводять так звані "точкові затримання". Окрім того, в місті поставили пропускні пункти, в кожному – по двоє міліціонерів і солдатів з собакою.



Пункт пропуску / Фото TUT.by

Стелу, куди збираються вирушити демонстранти, вже оточили. На центральних вулицях стоять автобуси із ОМОНівцями.



Оточена силовиками Стела / Фото TUT.by

Окрім того, центральні кафе та ТРЦ обмежили години роботи.



Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by



Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by

Зверніть увагу! Білорусь вже понад 2 місяці протестує. Люди виходять на мирні демонстрацію, аби висловити свою незгоду з результатами президентських виборів. У вересні Лукашенко провів таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом. Тим часом опозиційних лідерів або відправили до СІЗО, або випровадили з країни.



Під час мирних акцій протесту силовики б'ють та затримують людей. Від їх дій загинули щонайменше 5 активістів, сотні отримали поранення, а тисячі були затримані. Більше про протести в Білорусі – за посиланням.