В Білорусі триває боротьба народу проти диктатури. Люди протестують вже більше місяця й попри репресії й силове придушення акцій не припиняють виходити на вулиці. Чим все може закінчитись розповідає білоруський аналітик.

13 вересня в Мінську знову відбувся велелюдний марш. Тисячі білорусів із червоно-білими прапорами вимагають проведення нових виборів й відставки Олександра Лукашенка. Ця акція довела, що білоруський народ не збирається відступати, сказав у коментарі для сайту 24 каналу голова білоруського "Руху Салідарнасьці "Разам" В’ячеслав Сівчик.

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Олександр Лукашенко сподівався на те, що репресіями йому вдасться залякати білорусів. Але цей прогноз не виправдався. Народ заявив про свої права повної мірою.

У цій ситуації, Лукашенко вже давно би втік, якби його не підтримував Володимир Путін, вважає експерт. Білоруський диктатор покладається на Москву й готовий на будь-які поступки, тільки б Кремль не відмовився захищати нелегітимного президента.

У цьому протистоянні дуже важливо, щоб цивілізований світ підтримав білорусів, а не Лукашенка з Путіним,

– наголосив В’ячеслав Сівчик.

Зараз Лукашенко опинився в ситуації, у якій був Віктор Янукович у 2014 році. Український біглий президент тоді також вів таємні перемовини із Кремлем, але позиції Лукашенка значно слабші. Путін може вимагати усього, чого забажає.

14 вересня у Сочі два диктатори провели черговий раунд перемовин. Проте експерти й політики вважають, що ці домовленості не матимуть сили. Лукашенка не визнають президентом на Заході й у самій Білорусі.

Перемовини Лукашенка й Путіна / Скриншот @dimsmirnov175, Telegram

Світлана Тихановська заявила, що будь-які договори, які підпише нелегітимний Олександр Лукашенко будуть переглянуті новою владою.

Чи припиняться протести?

В’ячеслав Сівчик прогнозує, що білорусів чекає довга й важка боротьба. Протести триватимуть, оскільки "всі розуміють, якщо білоруси спиняться, то репресії будуть жахливими".

Але протистояння відбувається не лише на вулицях. Зі слів В’ячеслава Сівчика, білоруси почали забирати гроші з банків. За минулий місяць було виведено з рахунків близько 2,5 мільярдів доларів.

Білоруські IT-фахівці погрожують взагалі зупинити банківську й податкову системи країни.

У такий спосіб вони хочуть перекрити кисень режиму Лукашенка, адже його репресивний апарат тримається на грошах, а люди вже не хочуть віддавати їх цій владі.

Чи врятує Білорусь Тихановська?

Світлана Тихановська стала лідером протестного руху випадково. Кандидатка у президенти пообіцяла зробити єдину річ на посаді – організувати нові, чесні вибори й дозволити брати у них участь всім бажаючим.

Але В’ячеслав Сівчик запевняє, що білорусам не до кінця зрозуміло, що саме буде робити Тихановська у разі її інавгурації. До того ж насторожує русофільство й орієнтація на Москву не лише Тихановської, а й інших нових політичних лідерів.

Світлана Тихановська / Фото з її сторінки у Facebook

На думку експерта, вони лише вводять у оману білоруський народ. "Ми знаємо хто наш ворог. Це Росія, яка стоїть за Лукашенком. Він ніколи б не протримався на посаді 26 років без підтримки Кремля".

Сівчик вважає, що людям не варто сподіватися на доброго царя, який прийде після Лукашенка й все змінить на краще. "Це може зробити не герой чи героїня, а білоруський народ".

Особливістю білоруського "майдану" є те, що у нього немає яскраво виражених лідерів. Це справжній народний бунт. Децентралізація протестів виявилась ефективним інструментом у боротьби з диктатурою. Лукашенко не може пересадити всіх людей, які виходять на протести.