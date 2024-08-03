Несуть смерть і дестабілізацію, – Зеленський про можливу присутність вагнерівців у Венесуелі

Венесуелу охопили протести після оголошення Ніколаса Мадуро переможцем виборів, до придушення яких, ймовірно, залучили вагнерівців. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він назвав вагнерівців головорізами. А також зауважив, що їхня присутність поряд з урядовими військами Венесуели викликає занепокоєння.

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Росія безсоромно втручається у справи інших держав

Політолог Джейсон Джей Смарт 1 серпня опублікував відео, на якому видно, як вагнерівці допомагають венесуельським військам зупинити протести.

Відносини між Росією, Іраном, Венесуелою та Північною Кореєю є тісними. Поразка Росії в Україні та Мадуро у Венесуелі стане катастрофою для інших диктатур,

– написав він.

Президент Зеленський зауважив, що повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами викликають занепокоєння.

Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію,

– зауважив глава держави.

Він назвав цей факт "яскравим прикладом безсоромного втручання Росії у справи інших країн", а також – її прагненням посіяти хаос по всьому світу.

"Бачимо, що народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід – це проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації. Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", – засудив дії влади Венесуели Зеленський.

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