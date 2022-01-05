Протестувальники відкрили вогонь по військових у Казахстані, – ЗМІ

Протестувальники у середу, 5 січня, відкрили вогонь по військових у Казахстані. Наразі ЗМІ повідомляють про одного пораненого.

На оприлюднених кадрах видно, як правоохоронці забирають пораненого колегу з епіцентру подій. Тим часом лише за офіційними даними кількість постраждалих внаслідок протестів сягає двох сотень.

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Почалася реальна жесть. Протестувальники відкрили вогонь по військових. Одна людина поранена, її відтягують товариші по службі,

– мовиться у повідомленні.

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Постраждалі звертаються за допомогою

Управління громадського здоров'я Алмати станом на ранок 5 січня повідомило про 190 постраждалих внаслідок протестів. Це – офіційні дані.

Саме така кількість людей звернулася до медичних закладів країни. Зокрема, 150 протестувальників привезли швидкі.

У реанімації наразі перебувають 7 людей.

Причиною для протестів стало підвищення ціни на скраплений газ. Вона зросла фактично у 2 рази. Ціна на газ у Казахстані – у рази менша, аніж в Україні. Однак варто зауважити, що Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату та нафти. Водночас протести не зупинилися навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.