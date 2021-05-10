Через карибські канікули у час Різдва: проти Джонсона розпочали розслідування

Станом на травень 2021 року Борис Джонсон перебуває під слідством через свій карибський відпочинок. Політик провів його з партнеркою Керрі Саймондс під час різдвяних канікул у 2019 році.

Кетрін Стоун – уповноважена з питань парламентських стандартів – розповіла, що розслідує можливе порушення кодексу поведінки депутатів.

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Виборча комісія також розслідує неналежне декларування позики на виконання ремонтних робіт у квартирі Джонсона та Саймондс на Даунінг-стріт.

Заступниця керівника лейбористів Анжела Рейнер заявила, що громадськість має право знати, хто заплатив за розкішний відпочинок Джонсона та ремонт його помешкання. Окрім того, політикиня наголосила: пріоритетом є дізнатися, що пообіцяли цим "донорам" натомість.

Як ми бачили за останній рік, донори торі отримали дуже високу віддачу від своїх інвестицій у формі державних контрактів. Борис Джонсон повинен припинити використовувати посаду прем'єр-міністра як можливість фінансувати свій пишний спосіб життя,

– наголосила Рейнер.

Деталі про карибські канікули Джонсона