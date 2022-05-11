Проти ексрегіонала Святаша відкрили справу: Росія хотіла зробити його "гауляйтером Харкова"

Проти колишнього нардепа від "Партії Регіонів" Дмитра Святаша відкрили кримінальну справу. Політика підозрюють у державній зраді.

Зрадника притягнуть до відповідальності

Наразі щодо діяльності Святаша проводять розслідування. Про це повідомив головний прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.

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Це наш обов'язок – притягнути цю особу до передбаченої законом кримінальної відповідальності,

– наголосив Фільчаков.

Святаша хотіли призначити окупаційним "головою" Харкова

На початку квітня заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Кремль хотів призначити так званим "мером" окупованого Харкова Святаша. На щастя, ворожій армії не вдалося захопити українське місто.

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Що відомо про екснардепа

У 2002 році харків'янин Святаш пройшов до Верховної Ради на парламентських виборах. У 2004 році тодішній кандидат у президенти Віктор Янукович призначив політика своєю довіреною особою.

У 2006 році член "Партії Регіонів" знову пройшов до парламенту. Тоді він став заступником голови комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Загалом політик був нардепом 6 скликань Ради аж до 2019 року.

Святаш неодноразово потрапляв у скандали, адже його звинувачували у невиконанні фінансових зобов'язань. Крім того, він обурливо звинувачував мешканців західних областей, а також українську діаспору у тому, що вони, мовляв, хочуть "поділити" нашу країну.

У 2019 році Святашу оголосили про підозру за 2 статтями. Мовиться про шахрайство за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та підробку документів. Йому інкримінували змову з керівництвом групи компаній "АІС" для заволодіння грошима, отриманими від "Укрсиббанку" як кредити. За даними прокуратури, політик завдав банку збитків на понад 1,1 мільярда гривень.

Згодом Святаша оголосили у розшук. За даними ЗМІ, він переховується у Росії.

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