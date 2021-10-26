Проти Киви відкрили справу за "святкування" вбивства Бандери зі стрільбою

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що проти скандального нардепа Іллі Киви відкрили кримінальну справу за "святкування" роковин смерті Степана Бандери. Однак підозри йому поки не вручили.

Причиною відкриття кримінальної справи стала стрілянина з автоматичної зброї, яку Кива зняв на відео.

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Підозру поки не вручили

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що проти скандального нардепа відкрита вже не одна кримінальна справа. Стрілянина "на честь смерті" Бандери тільки поповнила цю "колекцію".

Однак Венедіктова не уточнила кваліфікацію злочину Киви. За її словами, вона про це повідомить тоді, коли підпише підозру політику.

Стосовно народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити,

– заявила Венедіктова.

За словами генпрокурорки, про інші деталі говорити поки ще рано, бо слідство триває.

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