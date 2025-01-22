Напруга дуже велика: чому Маск втручається у вибори в Німеччині

Влада Німеччини планує провести позачергові вибори у 2025 році. Ілона Маска звинувачують у спробі втрутитись в це. Він висловив підтримку ультраправій проросійській партії, яка називається "Альтернатива для Німеччини".

Німецький політолог Сергій Сумленний розповів 24 Каналу, що Маск має персональну зацікавленість в цьому. Ймовірно, йому подобається бути людиною, у якої є влада скинути чи створити уряд в іншій країні.

Дивіться також Німеччина із союзниками найближчим часом обговорить гарантії безпеки для України, – Шольц

Наміри Ілона Маска

За словами Сергія Сумленного, Ілон Маск вважає, що його особистий бренд додає йому ваги у світі. Нещодавно у нього було інтерв'ю із лідеркою праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини".

Маск втягнув її у світовий медійний простір, щоб показати з хорошої сторони. Це було закликом, щоб Сполучені Штати Америки підтримували цю партію,

– сказав він.

На думку політолога, Маску подобається роль людини, яка змінює політичний світ інших країн. Він вважає, що має владу це робити.

Ніхто не знає, чи матимуть амбіції Ілона Маска успіх, адже невідомо, як довго Дональд Трамп триматиме його у своїй адміністрації.

Втручання у німецькі вибори

Політолог зауважив, що німецька влада висловлює заклики щодо відкриття кримінальних справ проти Маска за втручання у вибори.

Були пропозиції оштрафувати партію "Альтернатива для Німеччини" за отримання нелегального фінансування їхньої передвиборчої кампанії Маском, проте, за словами Сумленного, юридично довести це майже нереально.

Напруга дуже велика, але я не бачу, як це можна припинити, адже з правового погляду інструментів не так багато,

– пояснив він.

Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 27 грудня 2024 року розпустив парламент після розпаду керівної коаліції та вотуму недовіри канцлеру Олафу Шольцу. Позачергові вибори в Бундестаг відбудуться 23 лютого 2025 року, щоб забезпечити стабільну більшість і дієздатний уряд.