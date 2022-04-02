Проти нас воюють бойовики, які 8 років по вуха у крові, – Гайдай

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що проти українських захисників воюють проросійські бойовики. Вони 8 років вбивали та займалися мародерством на тимчасово окупованих терииторіях.

За словами Гайдая, були випадки, коли літнім жителям Луганської області допомагали в побутових питаннях, а ті розповідали, що їхні діти воюють проти українських військових на боці так званої "ЛНР".

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Проти України воюють жителі квазіреспублік

Гайдай розповів, що проти українських захисників у Луганській області не воюють строковики або молоденькі російські контрактники.

Проти нас воюють "ЛНРівці", які за 8 років по вуха у крові. Вони 8 років вбивають, займаються мародерством. Люди з особливим цинізмом ставляться до українців у принципі. Вони за 8 років спалили всі мости,

– зазначив очільник ОВА.

Він додав, що проросійським бойовикам немає чого втрачати, адже вони вже є воєнними злочинцями. За його словами, в українців донедавна було переконання, що на Луганщині живуть лише сепаратисти.

"Коли зайняли територію орки, коли наші відійшли й вибудували лінію оборони та коли у Сватовому, Старобільську, Білокуракіному і Новопскові люди почали виходити з українськими прапорами на мирні протести, я був до глибини душі приємно здивований", – зауважив Гайдай.

За словами очільника ОВА, така реакція була через те, що він, звичайно, вірив у своїх земляків, але водночас тверезо розумів, що існують родинні зв'язки, а ситуації бувають різними.