Проти опозиціонера Навального відкрили нове кримінальне провадження

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Проти російського опозиціонера Олексія Навального відкрили нове кримінальне провадження. Це зробили через створення некомерційної організації, яка нібито зазіхає на особистість і права громадян.

Джерело:

Сайт Навального

Також кримінальну справу порушили проти соратників Навального. Мовиться про Івана Жданова і Леоніда Волкова.

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Справу відкрили ще 2 лютого 2021 року. Але тільки після того, як опозиціонери вивчили позов прокуратури про визнання структур екстремістськими організаціями, про справу стало відомо.

Довідка. За такий злочин передбачений штраф, обмеження волі до 4 років, примусові роботи до 4 років або позбавлення волі на такий самий період.

Апеляцію у справі про наклеп на ветерана відхилили

Сьогодні, 29 квітня, Бабушкінський районний суд Москви розглядав апеляцію на вирок Навальному у справі про наклеп на ветерана Гната Артеменко. Відповідне клопотання відхилили.

У лютому суд призначив опозиціонеру штраф в розмірі 850 тисяч рублів. На суд приїхала і жінка Навального – Юлія.


Юлія Навальна / Фото пресслужби суду

В мережу потрапило останнє слово опозиціонера на засіданні щодо апеляції. Політик розповів, що наразі важить 72 кілограмів – такого ваги він не мав ще зі школи. Навальний під час спілкування з дружиною розповів про те, як виходить з голодування.

Його виступ став першою публічною заявою після того, як в січні умовний термін політика у справі "Ів Роше" замінили на реальний.

Аудіозапис розмови Навального з дружиною: дивіться відео "Дождя"

Закриття штабів Навального

Волков заявив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів опозиційного політика. У своєму телеграмі він написав, що колишні штаби стануть самостійними політичними організаціями, які займатимуться розслідуваннями, виборами, громадськими кампаніями і мітингами.

Збереження роботи мережі штабів Навального в чинному вигляді неможливе: його негайно підведуть під статтю про екстремізм. Це призведе до кримінальних термінів для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає,
– наголосив Волков.

Він також зауважив, що не допоможе жодний ребрендинг. Адже тільки експерти зі слідчого комітету вирішуватимуть, чи це інша організація або та ж сама.

Волков заявив про офіційне закриття штабів Навального: дивіться відео

 